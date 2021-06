Call of Duty: niente E3, Warzone si prepara alla seconda guerra mondiale

Il periodo E3 è da sempre uno dei più caldi per quanto riguarda gli annunci videoludici più importanti. Nel giro di qualche giorno assisteremo a diversi eventi digitali, all’interno dei quali si susseguiranno i più grandi nomi dell’industria. Tra questi però, ci sarà anche un grande assente. Parliamo del nuovo Call of Duty, che, dopo interi decenni passati a presentare i nuovi capitoli alla fiera losangelina, quest’anno la saga targata Activision non sarà presente con un nuovo gioco.

Sappiamo che il prossimo capitolo, denominato al momento come Call of Duty Vanguard è attualmente in via di sviluppo presso gli studi dei ragazzi di Sledgehammer Games. A quanto pare, l’ambientazione storica del gioco ci riporterà nuovamente a vivere una porzione della seconda guerra mondiale, setting già esplorato nello scorso COD WWII. Quel che però sembra cambiare rispetto ai rumor usciti in precedenza in rete, è che il titolo comprenderà tutte le modalità classiche del brand, senza lasciare indietro alcun multiplayer o modalità Zombie.

Quel che però, andrà a sorprendere i giocatori, è come nel momento in cui uscirà Vanguard anche il popolarissimo Call of Duty Warzone subirà un importantissimo aggiornamento. Come accaduto con Black Ops Cold War, Warzone si andrà ad affiancare al Call of Duty principale del momento, andando anche a modificarsi per tematiche ed ambientazioni, con il battle royale che questa volta potrebbe proporre una Verdansk in versione seconda guerra mondiale.

Data l’assenza del prossimo Call of Duty all’imminente E3 ci toccherà attendere pazientemente ancora un po’ prima di conoscere i dettagli della nuova iterazione dell’FPS. Nel frattempo, ci aspettiamo grosse novità per quanto riguarda Warzone, il grande titolo di punta Atcivision che andrà ad evolversi anche in concomitanza con le prossime uscite della saga.