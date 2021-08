Call of Duty Vanguard: spunta in rete l’artwork del nuovo COD

In questi giorni le attenzioni di Activision e dei fan di COD sono tutte verso la stagione di di Warzone e Black Ops Cold War. Giusto questa mattina abbiamo appreso del rinvio della nuova stagione, ma sembra che la rete abbia in serbo per noi anche una piacevole sorpresa riguardante Call of Duty Vanguard. Sul nuovo capitolo principale della saga FPS sappiamo ancora poco e nulla di ufficiale, e proprio in queste ore sembra sta facendo il giro della rete un dettaglio parecchio fondamentale.

Stando a quanto scoperto da un utente di Reddit, sembra che in rete si possano iniziare a trovare i primi indizi pesanti sul prossimo Call of Duty Vanguard. Prima di tutto, sembra che il nome ufficiale del prossimo capitolo sia proprio Vanguard, andando a confermare tutti i rumor che si sono susseguiti nel corso dei mesi. In aggiunta a questo, anche l’ambientazione storica della seconda guerra mondiale sembra molto vicina dall’essere confermata.

Questi nuovi indizi sono stati pubblicati su Reddit, dove un appassionato è riuscito a scovare quelli che sembrano essere a tutti gli effetti i primi artwork del nuovo Call of Duty Vanguard. Queste immagini sembrano rappresentare la versione Ultimate Edition del gioco di prossima uscita, ma non solo, dato che su Reddit appaiono anche immagini relative ad un bundle Cross Gen e ad una sessione di open beta pre-lancio del gioco.

Al momento manca ancora l’ufficialità di Activision, e nonostante le immagini sembrino essere parecchio veritiere, vi consigliamo comunque di prendere queste calde informazioni con le dovute attenzioni in attesa di qualche ufficialità.