Call of Duty Warzone e Cold War: Stagione 5 rinviata, ora è ufficiale!

La notizia era stata ventilata per tutta la giornata di ieri, ma stavamo aspettando qualche conferma o smentita ufficiale da parte di Activision. La Stagione 5 di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War sembra avere qualche problema e, piuttosto che farla partire con il piede sbagliato, la compagnia statunitense ha ben pensato di rimandarla. I rumor erano quindi fondati, con Activision che proprio di recente ha preso la decisione di far slittare il lancio dei nuovi contenuti.

A riportare la conferma di Activision sono stati un po’ tutti coloro che seguono sempre da vicino le vicende di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War, con la società che ha confermato in queste ore che la nuova Stagione 5 è stata rimandata di un giorno. L’inizio ora non è più atteso per oggi 12 agosto, ma per domani venerdì 13 agosto. Se eravate pronti per una giornata all’insegna di COD non preoccupatevi, la festa è rimandata di sole 24 ore.

Come viene dichiarato da Activision, il rimando della nuova stagione è dovuto da un problema riscontrato questa settimana durante una fase di test del nuovo aggiornamento in arrivo. Non abbiamo ulteriori informazioni a riguardo, ma se il rinvio della stagione è solamente di un giorno non sembra che la problematica riscontrata dal team di sviluppo sia eccessivamente grave di risolvere.

Activision confirms Season 5 of Warzone & Cold War is delayed. Activision: "Season 5 of Black Ops Cold War and Warzone will now launch on Friday, August 13th. This is due to a testing issue that was discovered earlier this week." Season 5 begins August 12 at 9PM PT. — CharlieIntel – Call of Duty News (@charlieINTEL) August 11, 2021

Nell’attesa di conoscere nuovi dettagli su questo rimando, vi ricordiamo che alcuni contenuti in arrivo con la Stagione 5 di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War sono già stati presentati in una serie di trailer, con l’ultimo di questi che si è concentrato in particolare sul Battle Pass di questa nuova stagione presto in arrivo.