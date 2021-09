Call of Duty Warzone: Activision ridicolizza i cheater

Molti giochi online hanno problemi con i cheater, tra cui anche Call of Duty Warzone. Ultimamente Activision ha avviato una dura campagna contro questi imbroglioni virtuali pubblicando un video in cui viene preso in giro un imbroglione per scoraggiare le persone nell’assumere questi comportamenti ingiusti.

L’account ufficiale di Call of Duty ha pubblicato recentemente un video dove viene mostrata quella che il social media manager sostiene essere la reazione di un giocatore che ha appena ricevuto un ban del proprio hardware e dei propri profili da Activision, colto sul fatto mentre usava software per il cheating. Il cheater, in un misto tra confusione e ammirazione per l’azione intrapresa da Activision, ha mostrato come ogni suo profilo fosse stato bloccato, dato che il ban dell’hardware consiste proprio nel bloccare ogni accesso da una specifica piattaforma indicata come posseduta da un cheater.

Così parla il cheater di Call of Duty Warzone nel video: “Congratulazioni ad Activision. Taaaaaaaante congratulazioni. Finalmente vi siete dati una mossa e finalmente avete bannato degli account. Quindi apprezzo che lo facciate. Sono davvero felice in questo momento. Avete preso in mano la situazione e l’avete sistemata, così ora i content creator stanno tornando a giocarci.” Il video ha uno scopo dimostrativo: zero tolleranza per i cheater di Warzone e ban immediato per tutti i giocatori che tentano di avvantaggiarsi con software esterni: “Sappiamo cosa state facendo, stiamo venendo a prendervi” recita la fine del video. Nel post pubblicato sui social Activision fa riferimento anche al fatto che sono stati bannati circa 100 mila account da Call of Duty Warzone.

This is not a drill: If you cheat, we are coming for you 🎯 Banwaves are ongoing, and PC anti-cheat is arriving in #Warzone later this year. pic.twitter.com/EUXc3COCIn — Call of Duty (@CallofDuty) August 31, 2021

Activision sta continuando a bannare in massa i cheater di Call of Duty Warzone, e pare che nella nuova mappa del gioco che verrà lanciata nel corso di quest’anno, prima del rilascio di Call of Duty Vanguard, ci sarà anche un nuovo sistema anti-cheat che promette di essere ancora più efficace, sebbene ancora non ne conosciamo i dettagli.