Call of Duty Warzone e Cold War: brutte notizie sulla Stagione 5

Manca ormai poco al rilascio della tanto attesa nuova stagione di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War. In questi ultimi giorni di attesa sono già emersi in rete tutta una serie di novità che attenderanno i giocatori una volta che l’aggiornamento verrà rilasciato. Proprio a tal proposito, sta girando su internet una notizia che non farà troppo piacere agli appassionati della saga di COD, e che prevedrebbe addirittura un rimando del lancio dell’ormai prossima Stagione 5.

Come sta venendo notato e sottolineato da alcuni utenti su Twitter, la data del termine del prossimo Battle Pass di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War è stata aumentata di un giorno, e questo è un qualcosa di piuttosto insolito e mai successo durante le scorse stagioni del titolo. In precedenza, il Battle Pass sarebbe dovuto terminare l’11 agosto, ma dopo la modifica ora terminerà il 12 agosto, esattamente un giorno dopo.

Un altro indizio curioso lo possiamo trovare sul sito ufficiale di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War, dove è stata modificata una dicitura importante per quanto riguarda la Stagione 5. In precedenza il sito ufficiale ci diceva che la stagione 5 di Warzone sarebbe arrivata il 12 agosto. Tuttavia, ora il sito Web non specifica alcuna data e cita solo vagamente “La quinta stagione sarà disponibile questa settimana”.

It’s unclear yet whether Season 5 of #Warzone has been delayed after the battle pass bad 24 hours of time added to it earlier today.

We will update you if Activision or it’s studios decides to comment on the matter or clear things up.

