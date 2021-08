Call of Duty Warzone e Cold War Stagione 5: le novità del Battle Pass

Ci siamo quasi, domani è un giorno importante per gli amanti della serie di COD dato che, sia in Call of Duty Warzone che in Black Ops Cold War arriverà la tanto attesa Stagione 5. Nelle scorse settimane abbiamo già avuto l’occasione di vedere alcune delle novità in arrivo con il prossimo grande aggiornamento dei due titoli di punta di Activision. A quanto pare, però, di recente è apparso in rete un nuovo trailer tutto dedicato ai contenuti che si porterà dietro il nuovo Battle Pass della Stagione 5.

Il video è stato ripubblicato dal noto utente di Twitter Okami dopo che era stato cancellato, presumibilmente per essere stato caricato sui canali ufficiali un po’ troppo in anticipo. Fatto sta che all’interno di questo nuovo trailer dedicato alla Stagione 5 di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War trovano spazio alcune delle novità che i possessori del nuovo Battle Pass potranno trovare tra ormai meno di un giorno.

Come di consueto anche questo nuovo Battle Pass darà ai giocatori una serie di nuovi contenuti a pagamento. Nel video si possono vedere in anticipo un paio di nuove armi, alcuni nuovi operatori e alcuni progetti che saranno resi disponibili come ricompense per tutti i 100 livelli. Ma la nuova Stagione 5 non si ferma affatto a tutta una serie di nuovi elementi e oggetti estetici, dato che, come già sappiamo, ci saranno diverse novità riguardanti le modalità e le mappe in entrambi i titoli di COD.

Black Ops Cold War | Season 5 Battle Pass Trailer Looks like this went up a little early and was taken down.pic.twitter.com/zxEF1ly6ww — Okami Gaming (@Okami13_) August 10, 2021

Al momento questo è tutto quello che abbiamo sulla nuova Stagione di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War, e Activision non ha ancora annunciato in via ufficiale la solita patch notes con tutti i dettagli inerenti alle novità in arrivo.