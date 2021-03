Call of Duty Warzone e Cold War: le novità della nuova patch

Anticipata ieri dall’arrivo di un nuovo aggiornamento che riduce lo spazio richiesto di Call of Duty Warzone e Modern Warfare, oggi i ragazzi di Raven Software sono pronti a rilasciare una nuova patch per Warzone e Black Ops Cold War ricca di novità. Ci siamo quindi, la Stagione 2 Reloaded è pronta ad invaderei i vostri schermi, e ad annunciare tutto quel che ci dobbiamo aspettare da questo aggiornamento ci hanno pensato i ragazzi di Raven con un post dedicato.

Come viene dichiarato fin da subito dal team di sviluppo, la Stagione 2 Reloaded per Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War include diverse nuove mappe, modalità e funzionalità. Oltre a questo, sono presenti anche due nuovi operatori, il nuovo fucile da cecchino ZRG da 20 mm e nuovi bundle che saranno resi anche disponibili sia su Black Opc Cold Warc che all’interno del fenomeno battle royale Warzone.

Anche il gameplay è stato ritoccato, con la mappa tattica che è stata migliorata sotto gli aspetti relativi al “ping” degli oggetti. Aggiornate anche le armature, che adesso appariranno in modo molto più consistente come loot sulla mappa di gioco, e il Kit di Rianimazione, il quale sarà donabile ai propri compagni di squadra comodamente tramite il menù relativo all’inventario. Infine è stato sistemato un exploit scovato all’interno della mappa Rebirth Island.

Season Two Reloaded will go live in #Warzone at 11 PM PST. Check out the fixes/changes to Armor spawns, the AUG, Attachments, and more by reading the patch notes linked below: https://t.co/bUrqXx9ELU pic.twitter.com/2XUcXQVU3o — Raven Software (@RavenSoftware) March 31, 2021

Oltre a queste novità, migliorie e cambiamenti, la patch relativa alla Stagione 2 Reloaded di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War è un ottimo modo per Raven Software di intervenire su tutti quei bug e glitch generali che minano l’esperienza di gioco, anche se, per il momento non è stata menzionata alcuna correzione in tali settori dei due giochi.