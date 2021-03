Call of Duty Warzone: nuova patch riduce parecchio lo spazio richiesto

Uno dei problemi ricorrenti con Call of Duty Warzone riguarda lo spazio libero richiesto dal gioco che, fin dal lancio, ha messo in crisi molti giocatori. Più è passato il tempo e più il battle royale ambientato nell’universo di Call of Duty si è ingigantito, e di conseguenza anche la grandezza dei file di gioco ha inziato a lievitare. Per ovviare a questa situazione, Activision ha promesso di lavorare costantemente a diverse patch atte a ridimensionare la grandezza i file di gioco, e proprio di recente ne è stata rilasciata una nuova.

La patch in questione, disponibile sia per Call of Duty Warzone che per Call of Duty Modern Warfare, è un mattone della grandezza di oltre 50 GB che porta con se una funzione molto importante per i giocatori che chiedevano a gran voce una riduzione dello spazio libro richiesto. Activision, inoltre, ha già confermato che queste patch arriveranno una tantum e che i prossimi aggiornamenti avranno sicuramente delle dimensioni più contenute.

Insieme alla possibilità di rimuovere le singole modalità che non vengono più giocate dagli appassionati, chiunque possieda Call of Duty Modern Warfare avranno decisamente più spazio libero sulla loro piattaforma da gioco. Ciò però implica che se si vorrà giocare una delle modalità tra campagna e multiplayer, sarà nuovamente necessario andare a re-installare i dati di gioco necessari.

Dopo l’arrivo di questa nuova patch, ecco quanto sono state ridotti i file di gioco sulle varie piattaforme:

PlayStation 4: 10,9 GB solo Warzone e 30,6 GB Warzone e Modern Warfare

PlayStation 5: 10,9 GB solo Warzone e 30,6 GB Warzone e Modern Warfare

Xbox One: 14,2 GB solo Warzone e 33,6 GB Warzone e Modern Warfare

Xbox Series X|S: 14,2 GB solo Warzone e 33,6 GB Warzone e Modern Warfare

PC: 11,8 GB solo Warzone e 30,6 GB Warzone e Modern Warfare