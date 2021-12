Call of Duty Warzone: ecco il trailer di lancio dell’update The Pacific

Nonostante le polemiche che ruotano attorno ad Activision, Call of Duty Warzone e Vanguard non si fermano e si preparaano ad accogliere, finalmente, il nuovo aggiornamento. Chiamato The Pacific, di questo nuovo update si è parlato oramai in lungo e in largo e mancava solamente l’arrivo ufficiale dei nuovi contenuti, che oggi viene anticipato da un adrenalinico trailer ufficiale.

L’aggiornamento The Pacific di Call of Duty Warzone introduce finalmente la tanto amata e desiderata mappa tropicale dell’Oceano Pacifico, come avete potuto intuire dal nome dell’update. La mappa è completamente diversa dall’ambientazione che abbiamo imparato a conoscere nel corso di questi anni: si passa dall’ambientazione industriale di Verdansk, che quindi ci saluta e lascia il posto al nuovo terreno di gioco del Battle Royale. Nella nuova mappa saranno inclusi nuovi punti di spawn, nuovo equipaggiamento e molto altro che diversificherà l’esperienza come l’abbiamo vissuta fino ad oggi.

Non solo novità per Call of Duty Warzone. Il nuovo aggiornamento introduce sì la mappa Caldera, ma aggiunge anche dei nuovi ocntenuti a Vanguard. Il nuovo gioco della serie Activision entra così di diritto nella sua prima stagione, con nuovi operatori, nuove armi, nuovi upgrade e un nuovo Battle Pass. Si tratta di uno degli aggiornamenti più importanti del franchise, che segue (purtroppo) le polemiche per il licenziamento di una parte del team QA di Raven Software, di cui vi abbiamo raccontato i dettagli a questo indirizzo.

Polemiche a parte, queste sono anche le ultime ore per provare l’evento Last Hours of Verdansk. A partire dalle 18:00 infatti è cominciato ufficialmente l’ultimo atto di Call of Duty Warzone e successivamente, a termine dell’evento, i server andranno offline per far spazio a Caldera, in arrivo l’8 dicembre 2021 in versione Early Access e successivamente, invece, dal 9 dicembre 2021 per tutti i giocatori.