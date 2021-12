The Game Awards, è ufficiale: Activision non parteciperà

Il caso di Activision Blizzard continua ad avere ripercussioni all’interno dell’industria del gaming, e il nuovo duro colpo viene direttamente da Geoff Keighley, creatore e presentatore dei The Game Awards. In una serie di recenti tweet, il conduttore dell’evento ha spiegato che Activision Blizzard non parteciperà alla prossima edizione dei TGA. Su Twitter Keighley spiega che “al di là delle sue nominations, posso conferma che Activision Blizzard non saranno parte dei The Game Awards di quest’anno“.

Il conduttore ha poi continuato spiegando che “i The Game Awards sono un momento di celebrazione per questa industria, la più grande forma di intrattenimento al mondo. Non c’è spazio per gli abusi, molestie o pratiche predatorie in nessuna compagnia e in nessuna community”. Geoff Keighley prende quindi una posizione particolarmente forte nei confronti di una compagnia altrettanto importante nell’industria, ma che dimostra quanto di credere molto nei valori fondamentali del medium.

“Realizzo anche che abbiamo una grande piattaforma dove possiamo accelerare e ispirare il cambiamento. Siamo molto impegnati in questo, ma tutti noi dobbiamo lavorare insieme per creare un migliore e più inclusivo ambiente, così che tutti possano sentirsi sicuri nella realizzazione dei giochi più grandi del mondo. Tutti noi siamo responsabili di questo standard“. Per il momento, Activision Blizzard non ha fatto alcun momento in merito alla decisione dei The Game Awards, ma è possibile che non ne farà alcuno, soprattutto dopo la lunga serie di denunce e cause legali che ha passato in questi ultimi mesi.

Beyond its nominations, I can confirm that Activision|Blizzard will not be a part of this year’s #TheGameAwards — Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 4, 2021

All of us are accountable to this standard. Incredible games — and the talented developers who build them — are who we want to celebrate. See you on Thursday. — Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 4, 2021

Geoff Keighley conclude affermando che “giochi incredibili e i talentuosi sviluppatori che li realizzano sono ciò che davvero vogliamo celebrare”, mostrandosi vicino a tutti i lavoratori dell’industria. Ricordiamo ai lettori che i The Game Awards di quest’anno saranno un’edizione particolarmente importante, con grandi ospiti dal calibro degli Imagine Dragons, Sting, Reggie Fils-Aime e l’annuncio di moltissimi giochi. Possiamo aspettarci anche l’arrivo di molte demo sullo store di Xbox proprio durante il periodo in cui si terranno, la notte tra il 9 e il 10 dicembre. Non dimenticate che potete votare i vostri titoli preferiti per le nominations dei The Game Awards sul sito ufficiale.