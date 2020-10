Call of Duty Warzone: novità dell’evento Halloween, cosa ci aspettiamo

È ottobre o, come direbbero gli americani, “spooktober”. Anche se quest’anno c’è molto altro a cui pensare, Halloween rimane uno dei punti saldi del mondo occidentale e i videogiochi non possono non seguire questo trend. Anche Call of Duty Warzone si prepara all’arrivo di un aggiornamento stagionale: “The Haunting of Verdansk”. Quali potrebbero essere le novità dell’evento Halloween? Quali sono gli indizi condivisi fino a questo momento?

Call of Duty Warzone | Halloween

Attualmente possiamo affermare che The Haunting of Verdansk sarà il primo vero evento stagionale di Call of Duty Warzone: è un’occasione ghiotta per gli sviluppatori che potrebbero essersi concessi un po’ più di libertà per l’introduzione di idee fresche e uniche. I dettagli ufficiali sono pochi, ma i giocatori sperano ad esempio che vengano introdotti elementi come una modalità notturna, gli zombie e altre “sorprese spaventose”.

La data di inizio

Qual è la data di inizio dell’evento Halloween di Call of Duty Warzone? Per fortuna Infinity Ward ha svelato almeno questo: The Haunting of Verdansk sarà disponibile dal 20 ottobre 2020. L’evento avrà luogo fino al 3 novembre 2020.

Che indizi sono stati condivisi?

Per il momento, all’interno di Call of Duty Warzone è possibile sentire delle inquietanti risate di bambini.

Inoltre, è molto credibile che sia in arrivo la modalità notturna. I giocatori hanno infatti notato la presenza di una scena notturna nel trailer dedicato alla Stagione 6, come potete vedere voi stessi. I fan hanno richiesto questa variante della mappa per mesi: speriamo quindi che non si tratti solo di una modalità a tempo (sempre ammesso che venga veramente aggiunta, chiaro).

I dataminer hanno anche scoperto all’interno dei codici di gioco di Call of Duty Warzone dei riferimenti a una modalità zombie. Secondo quanto segnalato, i giocatori morti torneranno in-game sotto forma di zombie e dovranno “consumare i cuori dei giocatori sconfitti” per tornare in vita. Il tweet dedicato ai leak è stato cancellato (il che lo rende ancora più credibile) e non sappiamo altro a riguardo.

I leak hanno anche condiviso alcuni file audio tramite i quali possiamo sentire frasi come “gli zombie non subiscono i danni del gas”. Gli zombie sembrano quindi un’aggiunta sempre più credibile, anche considerando che non sono una novità per un battle royale di COD: erano infatti stati aggiunti in Call of Duty Blackout.

Per ora questo è tutto quello che sappiamo sull’evento Halloween di Call of Duty Warzone. Diteci, quali sono le vostre aspettative?