Oltre a Black Ops 6 arriveranno altri due capitoli di Call Of Duty su Xbox Cloud Gaming

Xbox ha recentemente condiviso la propria visione di offrire esperienze di gioco straordinarie su una vasta gamma di dispositivi, e ha annunciato nuove entusiasmanti opportunità per i giocatori. In particolare, è stato confermato che Call of Duty: Black Ops 6 sarà disponibile tramite Xbox Cloud Gaming (Beta) per i membri di Game Pass Ultimate già dal giorno del lancio, previsto per il 25 ottobre 2024 alle 10:00 a.m. PT.

Ma le novità non finiscono qui: lo stesso giorno, anche Call of Duty: Modern Warfare III e Call of Duty: Warzone saranno resi accessibili tramite Xbox Cloud Gaming per gli abbonati al servizio.

Questa rappresenta una svolta importante per il franchise di Call of Duty e un traguardo significativo per la community. Per la prima volta, i giocatori avranno accesso a diversi titoli della celebre serie utilizzando Xbox Cloud Gaming, una soluzione che permetterà loro di giocare su una vasta gamma di dispositivi, inclusi console, PC, dispositivi mobili, TV selezionate Samsung, Amazon Fire TV e persino dispositivi Meta Quest. Questa nuova flessibilità consentirà di godere di Call of Duty: Black Ops 6 sin dal giorno del lancio, ovunque ci si trovi.

Call of Duty: Black Ops 6 sarà lanciato il 25 ottobre 2024 (e potete prenotarlo su Amazon anche in versione digitale) e condurrà i giocatori negli anni ‘90, un’epoca caratterizzata da profondi cambiamenti politici globali. Il gioco promette una narrazione avvincente, tipica della serie Black Ops, accompagnata da un’azione multiplayer intensa e dal ritorno della modalità Zombie a turni.

Dopo il lancio, ci si potrà aspettare nuove mappe e contenuti innovativi per entrambe le modalità. È inoltre possibile aggiornare la propria esperienza acquistando la Vault Edition sullo store digitale di Microsoft.

Call of Duty: Modern Warfare III sarà disponibile per gli abbonati a Game Pass Ultimate, e Xbox Cloud Gaming, a partire dal 25 ottobre 2024. Questo capitolo include una campagna per giocatore singolo, una modalità multiplayer oramai consolidata e un’esperienza Zombie a mondo aperto.

Call of Duty: Warzone, il celebre battle royale free-to-play, sarà anch’esso disponibile per gli abbonati a Game Pass Ultimate, e Xbox Cloud Gaming, a partire dal 25 ottobre 2024.