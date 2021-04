Call of Duty Warzone, l’urlo di Raven Software contro i cheater

Una delle più grandi piaghe dei giochi online, Call of Duty Warzone incluso, sono sicuramente i cheater. Stiamo parlando di giocatori che utilizzo alcuni trucchi, non consentiti ovviamente, per avere un vantaggio non da poco sugli altri giocatori. Nel caso degli shooter online sono molto diffusi aimbot ad esempio, che agganciato in automatico un avversario ma ne esistono davvero di molti altri. Una situazione pessima, che gli sviluppatori del Battle Royale di casa Activision hanno additato durante un’intervista con toni molto duri.

A parlare a nome del team di sviluppo (Raven Software) ci ha pensato il suo creative director, Amos Hodge. Durante l’intervista concessa a VGC, Hodge ha dichiarato di sentirsi davvero triste dall’utilizzo di così tanti cheat in Call of Duty Warzone. “Stanno rovinando uno dei miei lavori migliori”, ha dichiarato ai microfoni virtuale dei colleghi britannici. E come dargli torto: un recente video su Twitter ha infatti svelato alcuni dei cheat più evoluti, come il ping dei nemici per conoscere la loro esatta posizione sulla mappa e occhiali a visione notturna. Un incubo per chiunque decida di affacciarsi a qualche partita online.

Nonostante i cheater, Call of Duty Warzone è un grande successo con la milestone di 100 giocatori oramai superata da un bel po’. Forse è proprio per questo che non solo Hodge ma anche tutto il resto del team si senta tradito e triste davanti a questa situazione. Ovviamente i lavori del team di sviluppo in merito alla sicurezza e contro gli imbroglioni continuano ma il sentimento dei membri della software house è comunque di facile comprensione.

Cheater o no, Call of Duty Warzone è davvero un grande successo per il popolare franchise di casa Activision. Il titolo sicuramente continuerà ad essere implementato anche nelle prossime iterazioni dello shooter in prima persona. Anche nel titolo in arrivo quest’anno, che però a detta di un insider molto quotato non se la sta passando molto bene.