Call of Duty 2021 non è al top della forma per un insider

Il prossimo Call of Duty è ancora lontano dall’essere svelato ma secondo le parole dell’insider Tom Henderson non sembra proprio lo stato dell’arte. Il prossimo gioco della popolare serie shooter infatti al momento il titolo è considerato un vero e proprio “disastro” da Henderson, che ha provato a spiegarne i motivi senza però scendere nel dettaglio della situazione, promettendo comunque più informazioni nel corso delle prossime settimane.

Del nuovo Call of Duty si conoscono solo dettagli ufficiosi, come ad esempio l’ambientazione. Stando alle parole di Henderson però al momento il gioco sarebbe in uno stato pietoso. Sledgehammer Games, software house al timone di questa nuova entry del franchise, starebbe semplicemente chiudendo gli occhi davanti a tutto questo, lavorando solamente a delle patch/update per sistemare il tutto una volta che il titolo sarà nelle mani di tutti i giocatori. I motivi di questo disastro? Henderson ha puntato il dito soprattutto contro la pandemia da coronavirus che ha scosso tutta l’industria dell’intrattenimento.

Vanguard… To put it simply, is a fucking disaster. But more on that at a later time. https://t.co/YBgK69IPh6 — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) April 7, 2021

A differenza di altri titoli, il prossimo Call of Duty è sviluppato quasi completamente da casa. Questo, stando a Henderson, ha reso gli sviluppatori completamente vuoti, senza passione e molto più impigriti rispetto al passato. Il risultato sarebbe dunque un gioco realizzato tecnicamente male. Ovviamente stiamo parlando di dichiarazioni ancora non confermate e che vi invitiamo a prendere con le pinze, considerando comunque che mancano diversi mesi all’uscita del titolo.

C’è ancora tanto mistero sul prossimo Call of Duty, soprattutto sui contenuti. L’unica certezza, almeno per ora riguarda Warzone: il battle royale casa di Activision sarà comunque supportato e incluso anche nella prossima iterazione prodotta da Sledgehammer Games. Non resta dunque che attendere l’annuncio ufficiale del titolo, che potrebbe arrivare come da tradizione per la serie entro il mese di maggio. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori dettagli in merito.