Call of Duty Warzone: nuova mappa in arrivo?

Call of Duty Warzone, il battle royale targato Activision, è probabilmente uno dei titoli più giocati di questo 2020. Rilasciato lo scorso marzo, gli sviluppatori hanno aggiornato il proprio progetto aggiungendo novità interessanti che stanno tenendo incollati migliaia e migliaia di utenti in tutto il mondo. Secondo alcuni dataminer una celebre mappa potrebbe presto tornare, stiamo parlando dell’isola di Alcatraz proveniente da Call of Duty: Black Ops 4.

Su Twitter è apparsa una foto che riporta il nome di Rebirth Island, la quale ricorda l’isola di Alcatraz. La prima Stagione di Call of Duty Cold War è pronta ad essere lanciata il prossimo 10 dicembre e gli sviluppatori hanno già intenzione di integrare il tutto anche in Call of Duty Warzone, testimoniando ancora una volta il volere da parte di Activision di ampliare ulteriormente il loro battle royale.

https://twitter.com/BlackOpsLeaks/status/1333931236528517120

Resta ovviamente da capire come possa essere implementata nel gioco tale mappa, se una aggiunta a quella che già conosciamo o una a sé stante selezionabile dal menù di gioco dai giocatori. Sarebbe una svolta non indifferente che porterebbe rigiocabilità ad un titolo che ad oggi sta macinando record su record di utenza. Ovviamente il team di sviluppo non ha dichiarato nulla di ufficiale, quindi vi invitiamo a prendere con le pinze tali informazioni anche se sembra ormai cosa fatta, vedremo nelle prossime settimane se Rebirth Island verrà aggiunta in Call of Duty Warzone.

