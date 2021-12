Call of Duty Warzone Pacific: ecco finalmente Caldera! Tutte le novità sulla nuova mappa

Come già pre-annunciato qualche settimana fa, con l’arrivo di dicembre ecco che arrivano tutta una serie di prime informazioni ufficiali sulla prima stagione di Call of Duty Warzone Pacific. Con un lungo e dettagliato post ufficiale, che potete trovare a questo indirizzo, Activision ha voluto portarci per mano alla scoperta di quelle che saranno le prime novità del prossimo macro aggiornamento per Warzone.

Tutte le attenzioni sono per Caldera, la nuova mappa di Warzone che prenderà molto presto il posto di Verdansk. Nello specifico la stagione 1 di Call of Duty Warzone Pacific comincerà il prossimo 9 dicembre, quando i giocatori del popolare battle royale potranno darsi battaglia in una nuova mappa realizzata ascoltando il feedback della community. La prima stagione di Warzone Pacific inaugurerà un altro anno di contenuti gratuiti incentrati sull’epica lotta all’ultima resistenza dell’Asse inclusa una playlist dedicata, nuovi veicoli e armi prese dal recente Vanguard.

L’8 dicembre, i possessori di Call of Duty Vanguard avranno 24 ore di accesso esclusivo alla nuova mappa Caldera. Dopodiché dal 9 dicembre, Caldera e Rebirth Island saranno accessibili a tutti i giocatori liberamente. Caldera è composta da 15 enormi aree da esplorare e in cui combattere. La nuova mappa, inoltre, nasconde anche centinaia di punti di interesse minori da scoprire e utilizzare a proprio a vantaggio.

Sta per iniziare una nuova era per Call of Duty Warzone Pacific, che ci porterà dall’epoca della guerra fredda ad un paradiso tropicale devastato dalle battaglie della seconda guerra mondiale. Siete pronti per dire addio a Verdansk e gettarvi alla scoperta di Caldera?