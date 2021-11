Dopo Dark Souls e la pizza, ecco Call of Duty giocato con i bonghi

Può un FPS essere giocato con dei controller particolari, soprattutto online? Se siete dei giocatori molto abili e amate Call of Duty Vanguard, la risposta è sì. Negli ultimi giorni, infatti, uno streamer che risponde al nome di DeanoBeano è riuscito nell’incredibile impresa di raggiungere oltre 100 uccisioni (ovviamente non consecutive) sfruttando dei bonghi. Siamo sempre lontani da Dark Souls giocato con la pizza, ma il tutto merita assolutamente di essere raccontato.

DeanoBeano è uno degli streamer più amati nel mondo dello shooter di casa Activision. Nel corso degli anni ha infatti deciso di giocare i titoli del publisher di Irvine con controller sempre diversi tra di loro. In uno dei suoi ultimi streaming, però, ha superato ogni limite conosciuto: con un tocco di genio, infatti, DeanoBeano ha deciso di usare i bonghi di Donkey Kong, creati da Nintendo per la serie Donkey Konga. Il risultato? Assolutamente perfetto, visto il numero di kill che è riuscito a raggiungere.

Sconsigliamo ovviamente a tutti di provarci, ma DeanoBeano è riuscito in qualche modo ad ottenere un vero e proprio risultato straordinario. Come si evince dallo streaming, infatti, utilizzando i DK Bongos (nome ufficiale del controller) è riuscito a mettere a segno ben 105 kill in Call of Duty Vanguard. Il numero è sostanzialmente molto alto, considerato che con un controller (o mouse e tastiera) simili numeri sono davvero complessi da ottenere, figuriamoci con un controller decisamente atipico.

JUST DROPPED AN 100 BOMB ON BONGOS WHAT THE FUCK https://t.co/xxHU55O570 pic.twitter.com/bNuBlOnrAy — Deano 👑 (@DeanoBeano) November 28, 2021

Chiaramente l’impresa dello streamer non è da attribuirsi solo ai bonghi, ma anche alla sua grande conoscenza dello shooter. Call of Duty Vanguard, d’altronde, è solamente l’ennesimo gioco del franchise e una volta che si apprendono le basi è forse decisamente più facile affrontare sfide del genere. Nonostante ciò l’impresa resta sicuramente fenomenale. E speriamo vivamente che Activision decida di premiarlo in qualche modo, perché a conti fatti se lo merita per davvero. Kudos, DeanoBeano e ci vediamo alla prossima impresa. Sperando sia ancora più stravagante e assurda.