Call of Duty Warzone Pacific: Verdansk ha i giorni contati, si mostra la nuova mappa

Con l’imminente arrivo di Vanguard anche Call of Duty Warzone sta per ricevere una serie di importanti cambiamenti. Il più grande riguarda la mappa del battle royale, che passerà dall’iconica Verdansk a Caldera, la nuova isola situata nel bel mezzo dell’Oceano Pacifico.

Qualche giorno fa Activision ci ha già mostrato alcuni primi scorci della nuova mappa in arrivo il prossimo dicembre, mentre quest’oggi la compagnia americana ha pubblicato un nuovo trailer che fa da passaggio di testimone tra l’era attuale di Call of Duty Warzone e il futuro del battle royale.

La cosa interessante di questo nuovo video, è che durante uno dei momenti è possibile intravedere per la prima volta conformazione della mappa Caldera. Facendo una maggiore attenzione, inoltre, è possibile scorgere anche i nuovi punti d’interesse che verranno aggiunti con questa isola nel pacifico.

Vi ricordiamo che sebbene Call of Duty Vanguard esca già domani 5 novembre, la nuova mappa per Warzone sarà aggiunta al battle royale non prima del mese di dicembre.