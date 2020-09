Call of Duty Warzone: preload Stagione 6 disponibile su PS4

Ci siamo quasi, dopo le ultime settimane in segna degli annunci legati al futuro della saga di Call of Duty, Activision ha reso nota anche la data di inizio della Stagione 6 di Call of Duty Warzone e Modern Warfare. Mentre gli appassionati dei due titoli di successo attendono impazientemente il lancio dei nuovi contenuti all’interno dei due titoli, Sony ha annunciato di aver attivato il preload per l’aggiornamento dedicato alla sesta stagione per i giocatori PlayStation 4.

Il tutto è tutto dichiarato all’interno di un tweet pubblicato direttamente dal profilo ufficiale di PlayStation, nel quale viene notificato come tutti i giocatori PlayStation possono già far partire il download della patch che introdurrà la Stagione 6 in Call of Duty Warzone e Modern Warfare. Al momento il preload è disponibile solamente sulla piattaforma PlayStation 4, mentre non sappiamo quando verrà sbloccato il download della patch sulle console Xbox e su PC.

Transmission imminent — pre-download Modern Warfare & Warzone Season 6 on PS4 in preparation for its release on September 28. pic.twitter.com/tFBlEoa3em — PlayStation (@PlayStation) September 28, 2020

Sappiamo già che l’aggiornamento che porterà all’inizio della Stagione 6 di Call of Duty Warzone e Modern Warfare andrà sarà meno esoso in termini di spazio d’archiviazione rispetto alla Stagione 5. La grossa novità di questa stagione sarà la rete sotterranea che collegherà varie zone di Verdansk grazie alla metropolitana; nuova ambientazione già presentata all’interno dell’ultimo trailer pubblicato da Activision.

Vi ricordiamo che la Stagione 6 di Call of Duty Warzone e Modern Warfare verrà rilasciata domani 29 settembre, e per il momento il preload dell’aggiornamento è disponibile solamente su console PlayStation 4. Cosa vi aspettate da questa nuova stagione di COD? Siete pronti per tornare a Verdansk e scoprire tutte le novità che hanno inserito Activision e Infinity Ward con la nuova stagione? Fateci sapere il vostro punto di vista con un commento nella sezione dedicata.