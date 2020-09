Call of Duty Warzone: ecco quando Activision rilascerà la sesta stagione

Quello di Call of Duty è indubbiamente uno dei brand più famosi e seguiti dell’industria videoludica, un’epopea che – tra alti e bassi – ha sempre fatto parlare di sé, compreso anche quel Call of Duty: Black Ops Cold War che in molti attendono su PlayStation 5 e Xbox Series X. Nel mentre che il pubblico videoludico attende il sopraggiungere della Next-Gen, però, non bisogna dimenticarsi di Warzone, la modalità battle-royale del franchise che ha saputo catturare l’interesse di una larghissima fetta del pubblico, al punto tale che Activision ha confermato un supporto esteso anche dopo il sopraggiungere di Cold War.

Proprio a riguardo di ciò, in molti continuano a chiedersi quando la sesta stagione di Call of Duty Warzone farà la sua apparizione, quesiti a cui la società videoludica ha più volte risposto in maniera frammentata, concentrandosi soprattutto sulle novità e facendo leva sull’hype generale dietro alla produzione. Activision ha però infine deciso di annunciare con chiarezza quando la quinta stagione giungerà alla sua conclusione per far spazio alla sesta, il tutto tramite un post su Twitter in cui è stato rivelato che il giorno propizio sarà il 29 settembre, ovvero il prossimo martedì.

Take to the tunnels. Farah and Nikolai bring the fight underground for Season Six of #ModernWarfare and #Warzone on September 29. pic.twitter.com/S0vSkcI6ri — Call of Duty (@CallofDuty) September 22, 2020

In quella data, quindi, entreremo probabilmente in contatto con un nuovo – e pesantissimo – aggiornamento che ci introdurrà alla nuova stagione dell’opera, la quale andrà arricchendo l’esperienza con tutta una lunga serie di succose novità pensate per impreziosire ancor di più l’esperienza. Tra le tante, figura in particolare l’introduzione di una vera e propria rete metropolitana che introdurrà nella mappa di Verdanks i viaggi rapidi, da tempo richiesti da moltissimi fan.

Ricordiamo inoltre a tutti i nostri lettori che la conclusione della quinta stagione comporterà la scomparsa di tutti gli oggetti cosmetici – non ancora sbloccati – a essa legata. Se quindi non aveste ancora ottenuto tutto ciò che la quinta stagione aveva da offrire, fareste bene a sbrigarvi. Inoltre, Activision ha approfittato dell’occasione per confermare nuovamente che il sopraggiungere di Call of Duty: Black Ops Cold War porterà al sopraggiungere di tutta una lunga serie d’eventi a tema che amplieranno ancor di più l’esperienza.