Call of Duty Warzone: rimosso un bundle, l’arma è troppo buggata

Call of Duty Warzone a distanza di un anno dalla sua pubblicazione ufficiale risulta essere uno dei titoli più giocati di sempre, con milioni di giocatori sempre in attivo nonostante gli ormai classici problemi che si stanno riscontrando da diverso tempo. Il team di sviluppo è a conoscenza di questi glitch e bug ed ogni volta si trova a rimboccarsi le maniche cercando di metterci più di una pezza sopra. Purtroppo, proprio in queste ore Activision ha dovuto rimuovere uno dei bundle più apprezzati dallo store perché ritenuto “buggato”.

Molti utenti si sono lamentati del bundle “Ice Drake”, uno dei più accattivanti proposti dal team di sviluppo. Grazie a questo speciale pacchetto al costo di 2400 punti COD (circa 17 euro) era possibile trovare all’interno una skin draconica per il fucile Krig con alcuni effetti visivi che hanno fatto innamorare tutti sin dal trailer di presentazione. Tuttavia, alcuni giocatori si sono resi conto che questa fosse semplicemente “buggata” e non funzionante.

Per alcuni utenti, che hanno pubblicato il tutto sul proprio profilo Twitter, la skin non mostrava quel bagliore blu visto nel trailer, anzi a volte non si vedeva proprio. Activision ha quindi deciso di rimuovere momentaneamente il bundle dichiarando che verrà riproposto in futuro quando sistemeranno il tutto.

@ATVIAssist @RavenSoftware I purchased the new Necroking store bundle and it’s bugged. The barrel is wrong and in-game the blue-glow doesn’t show. In fact in Warzone the gun is totally glitched and doesn’t always render? Please advise or refund 🙁 pic.twitter.com/fSQO1xoyCH — Barrie (@bad_baz555) March 21, 2021

Questa risulta purtroppo essere una delle tante “gaffe” del team di sviluppo. Come ben saprete Call of Duty Warzone, nonostante i corposi aggiornamenti, continua ad avere un sacco di problemi, a volte facilmente risolvibili, ma che inevitabilmente rovinano l’esperienza a molti appassionati. C’è da dire che tolti i bug, il battle royale free-to-play è ancora giocato da tantissimi fan in tutto il mondo, i quali danno in qualche modo una mano anche sugli aggiornamenti futuri. Per ogni novità ed update futuri vi invitiamo a seguire, come di consueto, le nostre pagine.