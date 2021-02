Call of Duty Warzone Stagione 2: annunciata la data di inizio

In queste ultime settimane c’è stata molta carne sul fuoco per i giocatori di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War. Dopo svariati indizi, stranezze e glitch scovati all’interno del battle royale, i giocatori di COD hanno finalmente avuto le prime informazioni ufficiali sulla seconda Stagione dei titoli FPS attualmente disponibili sul mercato. Con un nuovo trailer, Activision ha infine annunciato l’inizio della Stagione 2.

A svelare i primi, attesissimi, dettagli sulla Stagione 2 di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War, ci ha pensato Activision con un fantastico nuovo trailer cinematico. Questa volta veniamo trasportati direttamente all’interno di una giungla, un ambiente decisamente nuovo per la branchia battle royale di COD. Iniziamo a scrutare anche quello che appare come uno dei prossimi nemici, che nel trailer conosciamo come Naga.

Come già dichiarato da Activision diversi mesi fa, la nuova stagione di Call of Duty andrà a collidere sia nel mondo di Warzone che in quello di Black Ops Cold War. Queste differenti filosofie di gioco proposte dai due titoli ormai sono sempre più unite, con i contenuti di una singola stagione che verranno suddivisi sia nella parte multigiocatore più tradizionale, che nel battle royale di Call of Duty Warzone.

Infine, arriviamo a quello che interessa di più agli appassionati dei due titoli di COD. La Stagione 2 debutterà il prossimo 25 febbraio su tutte le piattaforme su cui i due titoli sono al momento disponibili, quindi: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Cosa ne pensate di quanto mostrato in questo trailer di presentazione della Stagione 2 di COD Warzone e Black Ops Cold War? Diteci la vostra con un commento nella sezione dedicata.