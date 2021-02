Call of Duty Warzone: la stagione 2 introdurrà gli zombie?

Giusto settimana scorsa vi abbiamo segnalato quanto apparso nella mappa di Verdansk su Call of Duty Warzone. Alcuni giocatori si sono accorti che qualcosa ha improvvisamente cominciato a produrre strani glitch e distorsioni all’interno di alcune aree della mappa, e molti altri appassionati hanno ricondotto il tutto ad una sorta di teaser interattivo per la Stagione 2 del battle royale. Le speculazioni continuano ancora oggi, con nuovi indizi che sembrano far pensare all’arrivo degli zombie anche in Warzone.

Stando a diverse segnalazioni da parte dei giocatori, ci sono alcuni suggerimenti all’interno di Call of Duty Warzone che potrebbero portare all’arrivo degli zombi già protagonisti in Black Ops Cold War. Visitando l’area all’interno della sezione in cui si trova l’ospedale, si può trovare un oggetto molto familiare a chi gioca alla modalità Zombies. Inoltre, avvicinandosi si ottiene il seguente prompt: “ZAI / ACTIVATE_ZOMBIES”.

Gli indizi però non si fermano qui; entrando all’interno dell’ufficio situato sulla nuova mappa Rebirth Island ci si può imbattere molto spesso in strane distorsioni che cominciano ad apparire sullo schermo. Il tutto viene anche accompagnato da un messaggio in codice morse che l’utente di Reddit Wolf-of-icewrack, sembra aver tradotto trovando i seguenti messaggi:

“Dispatch, this is Russian ship Vodianoy channel 1-2. Over”

“This is dispatch, requesting shipping permit to Verdansk. Over”

“Dispatch, cargo secured, all systems are fine. Get ready to go. Over.”

Soooooo…. There's a Cold War Zombies Trial Machine in Hospital On Warzone… 🤔🤔🤔🤔🤔 pic.twitter.com/CUw7ZlkAhQ — eric maynard (@EricMaynardII) February 11, 2021

La teoria che vaga per la rete, è che la nave citata nei messaggi tradotti venga utilizzata per la spedizione di Nova 6, un agente biochimico che è spesso tirato in ballo nell’universo di Black Ops. Inoltre, facendoci caso è persino possibile avvistare la nave Vodianoy sulle coste di Rebirth Island. Che il tutto stia davvero a significare che gli Zombie saranno la grossa novità della Stagione 2 di Call of Duty Warzone?