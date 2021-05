Call of Duty Warzone Stagione 3 Reloaded: svelata data e dimensione patch

Dopo il lancio della Stagione 3 di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War avvenuto qualche settimana fa, gli appassionati del franchise di COD hanno dovuto fare i conti con tutta una serie di novità. Ora, a distanza di giorni, Activision è pronta ad immettere nei due giochi attuali della saga ulteriori nuovi contenuti con la Stagione 3 Reloaded. Scopriamo insieme tutte le ultime novità legate a questa patch in arrivo e ai suoi contenuti.

Delle novità in arrivo grazie alla Stagione 3 Reloaded, troviamo anche i già chiacchierati personaggi dei film d’azione muscolari anni ’80: John Rambo e John McClane di Die Hard. Oltre a ciò verranno inserite tutta una serie di ulteriori novità, e ora Activision ha confermato in via ufficiale sia la data di uscita del nuovo aggiornamento per Call fo Duty Warzone e Black Ops Cold War, che la dimensione della patch in arrivo.

L’aggiornamento di metà stagione per Black Ops Cold War peserà 10,3 GB su PC e sarà disponibile per il download a partire dalle ore 18:00 di oggi mercoledì 19 maggio. L’aggiornamento per Call of Duty Warzone, invece, sarà di 14,9 GB su PC (18,1 GB se si possiede ancora Modern Warfare installato) e sarà disponibile per il download anch’esso questa sera alle 18:00. Il via alla Stagione 3 Reloaded, invece, partirà domani 20 maggio.

Come potete ben vedere dall’immagine soprastante a questo paragrafo, le novità in arrivo in Call of Duty Warzone e Black Ops sono numerose e vanno ben oltre ai personaggi cinematografici degli anni ’80. Manca poco al via di questa nuova ondata di contenuti nei giochi COD, e sarà contenta la community di appassionati che sta continuando ad accogliere in modo molto positivo le aggiunte e i cambiamenti apportati da Activision in questa terza stagione dei propri titoli di punta.