Call of Duty Warzone: una PS4 da 500GB non basta più per giocarci?

Non è affatto una novità quella che stiamo per sottolinearvi, ma stando ad una segnalazione arrivata direttamente da Activision, ormai le console PlayStation 4 da 500 GB non saranno più in grado di installare Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War. La causa di questa situazione è l’immensa grandezza dei file di gioco che, arrivati a questo punto, non trovano più spazio libero a sufficienza sui modelli di PS4 da 500GB.

Non troppo tempo fa, la stessa Activision aveva annunciato che con l’arrivo delle nuove patch il team di sviluppo avrebbe dato ampio spazio all’alleggerimento di Call of Duty Warzone e all’allora Modern Warfare. Con l’aumento dei contenuti e l’ampliamento dei due titoli, però, ad oggi siamo arrivati al punto che i possessori di una PlayStation 4 da 500 GB non riescono più ad installare i giochi.

Quel che viene detto ai giocatori appare nel seguente post pubblicato dalla compagnia americana. “Chi è in possesso di una PlayStation 4 con hard disk da 500 GB potrebbe aver bisogno di liberare dello spazio in caso si disponga delle versioni complete di Call of Duty Modern Warfare, Call of Duty Warzone e Call of Duty Black Ops Cold War con tutte le modalità e i pack installati”. Per poter continuare a giocare bisogna quindi per forza eliminare qualcosa o decidere di non installare solamente qualche componente dei giochi.

Una situazione poco felice per i possessori di una PS4 da 500 GB, soprattutto per coloro che tendono a rimbalzare tra un gioco e l’altro e hanno necessità di tenere installati tutti i file di gioco. Una discreta rottura dover sempre cancellare e re-installare tutti i file ogni qual volta torna la voglia di giocare a Call of Duty Warzone piuttosto che ad una delle diverse modalità presenti in Black Ops Cold War. Cosa ne pensate di questa infelice situazione?