Capcom si schiera control le loot box e il sistema gacha

Capcom è probabilmente una delle aziende videoludiche più amate dal pubblico. Negli ultimi anni la società nipponica è riuscita ad aumentare il suo fatturato grazie soprattutto ai risultati ottenuti con l’espansione Iceborne di Monster Hunter, Resident Evil 2 e 3 e l’ultimo capitolo di Devil May Cry nonostante l’emergenza COVID che ha colpito il mondo intero. Recentemente ha pubblicato il suo rapporto annuale integrato includendo addirittura una dichiarazione anti loot box e sistema gacha.

Come ben saprete nel mercato giapponese sono in corso diverse discussioni riguardanti le loot box e sui problemi generali riguardanti il sistema gacha principalmente per quanto riguarda i giochi mobile. All’estero, in alcuni paesi anche europei, queste sono viste come “gioco d’azzardo” e di conseguenza vietate dai relativi governi. Capcom, attraverso un suo comunicato, ha ribadito quanto le opere debbano essere apprezzate e valorizzate per il loro valore di intrattenimento e non per l’adrenalina associata alla vincita di una determina cassa premio.

“Non vogliamo assolutamente che i videogames, che dovrebbero rendere felici le persone, abbiamo l’effetto opposto causando debiti per colpa di questi sistemi. Per questo motivo stiamo lavorando duramente per garantire a tutti gli utenti di godersi i nostri giochi in modo divertente e sicuro. Vogliamo quindi ridurre al minimo gli elementi gacha nei titoli mobile che sviluppiamo. Nei giochi per le piattaforme casalinghe abbiamo sempre fornito gratuitamente qualsiasi contenuto necessario per fare godere al giocatore il massimo dell’esperienza offrendo allo stesso tempo alcuni contenuti aggiuntivi a basso prezzo.”

Effettivamente se ci pensiamo bene, nessun titolo dell’enorme parco giochi targato Capcom è stato criticato aspramente per le implementazioni delle loot box. Questa tendenza, secondo il rapporto pubblicato, dovrebbe rimanere tale anche per i prossimi videogames in sviluppo. Una mossa da lodare in un periodo nel quale le casse premio stanno prendendo il sopravvento, specialmente nei titoli online. Fateci sapere la vostra opinione qui sotto con un commento.