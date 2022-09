Dopo mesi di rumor, teorie e ovviamente speculazioni in merito, ora è ufficiale: il nuovo gioco di Amy Henning (ex Naughty Dog e Visceral Games) ambientato nell’universo Marvel. Prodotto dal neonato team di sviluppo chiamato Skydance Media e fondato dalla stessa Henning, il gioco non ha ancora un nome ufficiale, ma sappiamo già chi saranno i protagonisti e tra questi è presente ovviamente Capitan America.

I primi rumor in merito al gioco erano circolati nel corso della giornata odierna e sembrano essere confermati dal teaser trailer. Il titolo sarà infatti ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale e come protagonista ci saranno quattro personaggi, tra cui Capitan America e Black Panther. Come organizzazione principale sembra essere confermata l’Hydra e la tag line del gioco è “Due mondi. Quattro Eroi. Una guerra”.

Inutile provare anche solo a immaginare il tipo di gioco che troveremo davanti. Non sappiamo, infatti, se si tratterà di un’avventura prettamente single player oppure di un gioco online, magari un MMO oppure un qualcosa simile a Destiny. Questo annuncio è sicuramente molto strano e probabilmente passerà diverso tempo prima che riusciremo a ottenere nuove informazioni nel dettaglio.

Al momento non ci sono ulteriori dettagli in merito. L’annuncio di Disney e Skydance Media, appunto il team di sviluppo guidato da Amy Henning, servirà più che altro ad attirare probabili talenti che si occuperanno della lavorazione. Il reveal ha inoltre tenuto nascosto il nome del gioco, segno che probabilmente è lontano ancora diversi anni. Secondo alcuni pareri online, prima di poter mettere le mani sul nuovo gioco con protagonisti Capitan America e Black Panther bisognerà addirittura attendere fino al 2026. Difficilmente il titolo farà capolino a qualche evento nelle vicinanze, come i The Game Awards 2022: meglio mettersi l’anima in pace e dotarsi di pazienza. Mai come in questo caso ne servirà parecchia.