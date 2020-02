Captain Tsubasa Rise of New Champions: ecco il trailer italiano della Story Mode

Se siete stufi di giocare con simulatori di calcio iper-realistici e non avete mai dimenticato i pomeriggi di fronte alla televisione, allora Captain Tsubasa Rise of New Champions è il gioco adatto a voi. Il titolo arcade di Bandai Namco ci permetterà di rivivere le avventure della coppia Holly e Benji, anche con una modalità storia dedicata chiamata Tsubasa Episode.

Tsubasa Episode ci permetterà di giocare nei passi di Tsubasa Ozora (Holly, sul suolo italico). Precisamente, la modalità coprirà l’interno torneo nazionale delle scuole medie e ci permetterà di vivere partite apparse anche nella serie originale. Ci saranno ovviamente molteplici personaggi noti ai fan, come i gemelli Tachibana, Hikaru Matsuyama e Kojiro Hyuga; anche molti altri dei più grandi rivali di Holly e Benji saranno presenti in Captain Tsubasa Rise of New Champions, con tutte le loro mosse uniche e sopra le righe.

La modalità storia di Captain Tsubasa Rise of New Champions non sarà solo una serie di partite, ma proporrà intermezzi animati che si sbloccheranno a seconda del punteggio e dell’andamento del match: potremo vivere quindi scene identiche all’anime, oppure scoprire filmati inediti creati apposta per il gioco.

Il trailer qui sopra permette di avere un assaggio della nipponica epicità di Captain Tsubasa Rise of New Champions. Possiamo infatti vedere vari giocatori e le loro mosse. Vi ricordiamo che abbiamo già avuto modo di provare il gioco di Bandai Namco: se volete sapere il nostro responso preliminare, potete leggere la nostra anteprima a questo indirizzo.

Diteci, cosa ne pensate del gioco? Vi incuriosisce, oppure Holly e Benji non vi hanno mai colpito?