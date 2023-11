Capitain Tsubasa: il videogame di Holly e Benji a soli 9€!

Se il calcio è la vostra passione e, in più, come noi siete cresciuti a pane e cartoni animati giapponesi, allora non vorrete perdervi questa occasione, giacché su Amazon è disponibile, ad un prezzo davvero ridicolo, ovvero appena 9,97€, il divertente e frenetico Capitain Tsubasa: Rise Of New Champion, ovvero l'ultimo gioco, uscito per PS4 (ma compatibile con PS5) dedicato alla saga di quello che, da noi, è conosciuto come "Holly e Benji"! Un affare, per un titolo davvero divertente da giocare, sia da soli che in compagnia, e che ad appena 9 euro val certamente la pena di essere provato.

Capitain Tsubasa, chi dovrebbe acquistarlo?

Perfetto per tutti gli appassionati dell'anime originale, e per quanti vogliono rivivere le gesta di "campioni animati" entrati da tempo nell'immaginario collettivo, come Tsubasa (Holly), Kojiro Hyuga (Mark Lenders) o Taro Misaki (Tom Becker), Captain Tsubasa: Rise of New Champions è un titolo calcistico dall'animo fortemente arcade, in cui i tiri generano effetti spettacolari, ed i gol possono essere effettuati anche da ben prima la linea di metà campo. Un gioco che, insomma, non cerca di ricreare l'esperienza del calcio simulativo in stile FIFA, ma che riprende appieno la velocità, le magie e le acrobazie dell’opera originale di Yoichi Takahashi, il tutto in una struttura votata apertamente alla spettacolarità!

Parliamo di un gioco divertente e, tutto sommato, ben fatto, che forse aveva come scoglio proprio il prezzo, giudicato da molti non adeguato all'esperienza di gioco. Un punto che, ora come ora, crolla miseramente davanti al prezzo proposto da Amazon, che per meno di 10 euro vi permetterà di acquistare un titolo che, a conti fatti, è tanto divertente da soli quanto in compagnia.

Dulcis in fundo, parliamo anche di un titolo bello longevo, complice una doppia campagna, in cui potremo sia vivere la carriera di Tsubasa/Holly, sia creare un avatar personalizzato con cui scalare le più alte vette calcistiche. Un titolo eccentrico, chiassoso e spettacolare, che ripropone fedelmente tutta la potenza visiva ed emotiva della serie originale giapponese!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata al prodotto dove potrete completare il vostro acquisto, invitandovi ad approfittare quanto prima dell'offerta, specie perché le scorte potrebbero presto esaurirsi.

