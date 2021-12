Chrono Cross, ci siamo: il remaster è praticamente ufficiale!

La versione rimasterizzata di Chrono Cross a questo punto è un po’ il segreto di Pulcinella. Già nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato di come sempre più fonti avessero sentito parlare di questo speciale progetto in sviluppo presso Square Enix, ma oggi è arrivata quella che sembra essere la conferma ufficiale. Certo, manca ancora un annuncio in grande stile, ma oramai è solo questione di giorni prima che arrivi.

Come facciamo ad essere certi della remaster di Chrono Cross? Semplice: in Another Eden, un JRPG disponibile su Android e iOS (oltre che su PC via Steam) si prepara a lanciare un evento crossover con il gioco di casa Square Enix. Il trailer dell’evento è stato pubblicato in anticipo e mostra il nome dello stesso, Complex Dream (scritto con stesso font e stessi colori dell’originale per PS1), mentre nei file sottoposti a datamine c’è una parte di testo che omaggia la release della remaster di Chrono Cross.

Appare dunque chiaro che la remaster del gioco di casa Square Enix sia praticamente pronta per uscire. Il problema è capire quando: secondo alcuni il tutto potrebbe tramutarsi in realtà il 9 dicembre, quando andranno in scena i The Game Awards. Una sorta di shadow drop, ovvero una release senza alcun preavviso, potrebbe forse essere la strategia scelta dal publisher e sviluppatore giapponese.

Ci sono altri nodi da sciogliere. Se sappiamo dunque che Chrono Cross debutterà quasi sicuramente a breve, restano le piattaforme di destinazione il vero dubbio. L’originale era un’esclusiva PlayStation 1 ma non è da escludersi che questa versione possa essere pubblicata anche su Xbox Series S, Xbox Series X e ovviamente PC. Tutti dubbi che verranno colmati solamente quando arriverà l’annuncio ufficiale di Square Enix, quindi non ci resta che attendere le prossime comunicazioni ufficiali in merito.