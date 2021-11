Chrono Cross, hype smorzato per l’eventuale remake

Negli ultimi giorni ha preso piede l’idea che Chrono Cross potesse ricevere un remake. Tra voci di corridoio che lo vogliono esclusiva PlayStation e altre che invece affermano che ci troviamo davanti ad un progetto multipiattaforma, l’insider NateDrake ha voluto però riportare tutti alla realtà, svelando che sì, il progetto è reale ma che non dobbiamo aspettarci qualcosa di gigantesco e maestoso rispetto ad altri remake visti in passato.

Stando a Nate Drake, infatti, il remake di Chrono Cross sarà un progetto low budget. “Si tratta sicuramente di una remake, non è un’operazione come Final Fantasy 8 Remaster. Ma non è un progetto ad alto budget”, ha spiegato l’insider, che poi ha aggiunto di non essere sicuro al 100% della natura del progetto. “Ho visto alcuni report che suggeriscono come Forever Entertainment sia al lavoro sul gioco, quindi magari la dimensione del titolo è cambiata e le mie info sono datate”, l’ultimo messaggio di Nate Drake lanciato sulla popolare board ResetEra.

Pur non potendo verificare con accuratezza le informazioni di NateDrake, in realtà è molto probabile che il remake di Chrono Cross sia davvero a basso budget. Se è vero che per Square Enix il franchise è comunque importante, ha sicuramente un peso minore rispetto a Final Fantasy 7 ad esempio, che ha richiesto diversi anni per la sua realizzazione, complice anche un cambiamento quasi totale del combat system, ma difficilmente il remake dell’IP per PlayStation subirà un trattamento del genere.

Al momento, come di consueto, vi invitiamo a prendere queste informazioni con le pinze. Il remake di Chrono Cross infatti non è ancora stato annunciato, ma potrebbe svelarsi durante i The Game Awards 2021. All’evento di Los Angeles mancano pochissimi giorni, quindi un’eventuale conferma non è così lontana. Vi invitiamo a restare sintonizzati su Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo a tema videogiochi.