COD Modern Warfare 2 Remastered, l’uscita del remaster potrebbe essere molto vicina

Dopo l’imponente quantità di indiscrezioni arrivate nelle scorse ore su COD Modern Warfare 2 Remastered, adesso si aggiunge un altro elemento in più sul prossimo titolo di Infinty Ward: quello che riguarda la possibile data di uscita. Del gioco si sa per certo che sarà disponibile la campagna single player in versione rimasterizzata, mentre il multiplayer, dopo una serie di indiscrezioni, sembra non sarà inserito direttamente nel remaster ma le mappe del gioco saranno semplicemente aggiunte all’interno di quelle disponibili su COD Modern Warfare (2019).

Secondo l’utente conosciuto su Twitter come TheGamingRevolution l’uscita del gioco sarebbe prevista per lunedì prossimo 30 marzo. La fonte di questa voce di corridoio è a sua volta un un altro esperto in indiscrezioni sulla serie come quelle su COD Modern Warfare 2 Remastered, ovvero l’utente Okami13. La data del 30 marzo era stata già indicata dal leaker come il giorno in cui ci si doveva attendere delle novità ma alla luce della quantità di informazioni ottenute dai dataminer dopo l’ultimo aggiornamento di COD Modern Warfare (2019).

Secondo altri dettagli emersi su COD Modern Warfare 2, il gioco potrà essere acquistato sia in versione a parte che direttamente da COD Modern Warfare (2019). Chi acquisterà il gioco, inoltre, potrà ottenere un pacchetto di contenuti aggiuntivi di nome Underwater Demo Team Classic Ghost Bundle che include al suo interno la celebre skin Ghost in versione classica, una serie di altri elementi cosmetici e alcuni progetti di armi. Quest’ultimi saranno legati al fucile d’assalto M4A1 e alla pistola M1911.

Parlando invece delle correzioni e dei recenti cambiamenti a Call of Duty Warzone, la patch ha risolto vari exploit, migliorato la schermata delle stazioni d’acquisto, e, cosa più importante, ora i giocatori che abbatteremo, casomai questi si disconnettano, ci verranno confermati come uccisione e il loro loot potrà essere raccolto.