Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered: Warzone nasconde nuove informazioni, per i dataminer

Dopo il rilascio dell’ultima patch per Call of Duty Modern Warfare e per il battle royale Warzone, sono arrivate nuove informazioni sull’attesissimo Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered. Quest’ultime sono state scoperte da alcuni dataminer, i quali hanno esaminato attentamente i dati dell’aggiornamento lanciato qualche ora fa da Infinity Ward.

La grande scoperta è stata comunicata dall’utente Reddit Senescallo, che è riuscito ad estrapolare delle informazioni importanti relativi a uno dei capitoli più amati dai fan della serie sparatutto. Tra i file di gioco sono presenti anche alcuni banner stilizzati, e ancora più importante la copertina aggiornata per il gioco.

Inoltre, sempre tramite i file analizzati siamo venuti a conoscenza che il nuovo Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered non dovrebbe includere nessuna modalità multiplayer. Il nuovo titolo di Infinity Ward avrà quindi una campagna single player come contenuto principale. Chi acquisterà il gioco, inoltre, potrà ottenere un pacchetto di contenuti aggiuntivi di nome Underwater Demo Team Classic Ghost Bundle, che include al suo interno la celebre skin Ghost in versione classica, una serie di altri elementi cosmetici e alcuni progetti di armi. Quest’ultimi saranno legati al fucile d’assalto M4A1 e alla pistola M1911.

I file, infine, non sembrano contenere informazioni aggiuntive sull’ipotetico prezzo di mercato e ancora più importante sulla data d’uscita. Vi ricordiamo di prendere con la dovuta cautela tutte queste informazioni, attualmente nulla è stato confermato da fonti ufficiali, tuttavia il solo fatto che tutti questi elementi siano stati raggruppati nell’aggiornamento di oggi, può significare che molto probabilmente non siamo poi così lontani dall’ufficializzazione di Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered.

E voi cosa ne pensate di questa notizia? Siete contenti del un ritorno di Modern Warfare 2 in versione remastered? Fatecelo sapere qui sotto, nella sezione dedicata ai commenti.