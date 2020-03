COD Modern Warfare: nuovo indizio sulla data di rilascio della battle royale

COD Modern Warfare è sicuramente uno dei protagonisti di questi inizio 2020, ma più che il gioco in sé la notizia più chiacchierata è sicuramente la sua battle royale. Abbiamo passato diverso tempo a farvi leggere qualcosa inerente alla nuova modalità, e sembrerebbe che in questi ultimi giorni siamo arrivati ad una data definitiva. Proprio ieri il famoso streamer Dr. DisRespect durante una sua recente live il noto influencer aveva praticamente svelato la data d’uscita della modalità Battle Royale di COD Modern Warfare. Oggi sembrerebbe che tale rumor sia stato ulteriormente confermato.

In queste ore l’account Twitter “Okami” ha pubblicato un post sull’argomento che ha attirato quasi subito l’attenzione del pubblico. il Tweet include diverse indiscrezioni sull’esordio di WarZone il prossimo 10 marzo, praticamente settimana prossima, ed in più il trailer di presentazione potrebbe essere pubblicato addirittura questo fine settimana. Inoltre l’intera modalità sarà completamente free-to-play ai giocatori. Qui di sotto potete leggere il comunicato postato dall’account sopra citato.

– Warzone is launching March 10th

– Trailer is ready. It's coming either on Thursday or on Monday.

– Free to play

– Squads only

– Will be in its own separate client

When all of this comes true you will know I'm right about MW2R coming this year.

— Okami (@Okami13_) March 5, 2020