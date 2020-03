Warzone Call of Duty | Data di uscita, gameplay e tutte le informazioni disponibili

È da qualche settimana che la community di Call Of Duty Modern Warfare è in fermento dopo che alcuni voci di corridoio avevano indicato l’arrivo di una modalità Battle Royale, che pare si chiamerà Warzone Call of Duty, durante il mese di Marzo. I motivi di tale eccitazione sono molteplici e da ritrovarsi sia nell’ottimo lavoro svolto da Infinity Ward con il reboot di uno dei capitoli maggiormente significativi del brand, sia nelle anticipazioni rivelate dai vari insider che, se dimostratesi vere, mostrano un progetto ben più imponente di una semplice modalità aggiuntiva che vada a riprendere le meccaniche di gioco rese celebri da PUBG e Fortnite. Quali sono quindi data di uscita, dettagli del gameplay e modalità di Warzone Call of Duty? Ecco quanto sappiamo fino a questo momento.

Aggiorneremo regolarmente questo articolo con le ultime informazioni disponibili, così da permettervi di essere sempre al corrente su tutto quello che sappiamo su Call of Duty Warzone.

Warzone Call of Duty: tutte le informazioni

Warzone Call of Duty punta a essere l’esperienza a tema COD più grande e folle mai realizzata fino a questo momento. La nuova modalità Battle Royale è un progetto ben più imponente di quello che ci si aspetti: si tratta di un gioco indipendente e free to play. Non neghiamo che, con l’ottima fan base che la celebre serie di Activsion ha saputo creare nel corso degli anni, se Warzone Call of Duty si rivelasse davvero essere un progetto di così ampio respiro potremmo trovarci di fronte a un nuovo, e agguerrito, concorrente nel panorama dei Battle Royale.

Warzone Call of Duty: su che console sarà rilasciato?

Warzone Call of Duty sarà disponibile su PC (via Battle.net), PlayStation 4 e Xbox One, ovvero tutte le piattaforme sulle quali è già disponibile Call of Duty Modern Warfare. In questo momento non sappiamo se alcune versioni avranno dei contenuti esclusivi, ma considerando il sempre più stretto legame tra Sony e Activision, non sarebbe troppo strano.

Warzone Call of Duty: devo possedere Modern Warfare per giocarci?

No, Warzone Call of Duty sarà disponibile in formato free to play stand alone sulle piattaforme suddette. Significa che sarà possibile scaricarlo gratis, anche se non si possiede il gioco principale. Non ci sono limiti di alcun tipo.

Warzone Call of Duty: data di uscita, orario, peso del file e gameplay

Warzone Call of Duty sarà disponibile da martedì 10 marzo 2020 alle 16.00 per tutti i possessori di Modern Warfare. Se non si possiede il gioco, si potrà iniziare a fare il download alle 20.00. Il file di download peserà tra i 18 e i 22 GB, a seconda della versione di riferimento, se possedete Modern Warfare, mentre peserà tra gli 83 e 101 GB se non avete il gioco completo. Sarà possibile trovare il battle royale all’interno dello store di riferimento.

Il gioco si basa sull’ottimo gameplay di Call of Duty e permetterà a un massimo di 150 giocatori di esplorare una enorme mappa, piena di luoghi da scoprire. Ci sarà una modalità allenamento utile per apprendere tutte meccaniche di gioco di base e potersi quindi lanciare all’interno della modalità battle royale con le giuste conoscenze: si tratta di un modo perfetto per i meno esperti di affinare tutte le abilità di partenza.

Ci saranno inoltre due modalità: Bottino e Battle Royale. Per ora non è chiaro quale sia la struttura di gioco di “Bottino”, mentre possiamo supporre che Battle Royale avrà una struttura identica a ogni altro titolo del genere. Nel trailer, che potete vedere qui sotto, possiamo inoltre notare che ci saranno mezzi come gli elicotteri e jeep, per muoversi rapidamente nella mappa.

Warzone Call of Duty: ecco il trailer ufficiale

Warzone Call of Duty: cosa non sappiamo ancora

Per quanto Activision ci abbiamo già dato varie informazioni ufficiali molto importanti, ancora non sappiamo tutto sul gioco. Gli sviluppatori hanno già confermato che nuovi dettagli saranno rilasciati al giorno di lancio (10 marzo, come detto).

Dobbiamo ad esempio scoprire nel dettaglio la composizione della mappa: in un battle royale saper dominare i molti luoghi dell’enorme terreno di gioco è importante per poter ottenere la Vittoria Reale, quindi la qualità della mappa e l’equilibrato posizionamenteo di risorse (come armi e oggetti di cura) sarà un elemento fondamentale per rendere l’esperienza interessante partita dopo partita.

Non sappiamo inoltre quale modello economico supporterà il gioco: è molto probabile che includa un Pass Battaglia come ogni altro battle royale o game as a service degli ultimi anni (in poche parole, qualcosa di simile a quello di Fortnite, battle royale per eccellenza). Probabilmente le novità di gameplay saranno introdotte in modo gratuito, mentre le novità estetiche saranno a pagamento. Non è nemmeno chiaro il numero di giocatori per squadra supportati: si tratterà unicamente di modalità Solo, oppure potremo anche essere in squadra?

Tutte le informazioni arriveranno a breve: non dobbiamo fare altro se non attendere.