COD Modern Warfare: appare un misterioso countdown, si avvicina l’annuncio della battle royale?

Nell’arco degli scorsi mesi si sono susseguiti a cascata diversi rumor riguardo alla modalità battle royale di COD Modern Warfare chiamata Warzone Call of Duty. Nonostante ne Infinity Ward e nemmeno Activision abbiamo mai confermato la cosa, tramite queste continue voci di corridoio siamo venuti a conoscenza di molte delle caratteristiche di questa modalità per l’FPS. Dopo una pausa anche dei leak, il tutto è ripartito proprio stamattina quando prima un insider ha dichiarato di aspettarsi delle novità per le ore 18:00 di stasera e subito dopo un gameplay sulla modalità Warzone è stato pubblicato su YouTube e poi cancellato dopo pochi istanti.

Mentre Activision rimane ancora in silenzio, in questi ultimi minuti è apparso all’interno del menù Classified del gioco un misterioso conto alla rovescia che scadrà il 10 marzo, ovvero domani alle ore 16:00. Ovviamente è facile pensare che si tratti proprio della modalità battle royale tanto chiacchierata fino ad oggi.

Al tempo stesso, per ora non abbiamo informazioni ufficiali sulla questione, quindi potrebbe trattarsi di qualsiasi altra cosa. Secondo i rumor, i giocatori di COD Modern Warfare potrebbero avere accesso a Warzone in anticipo, mentre tutti gli altri avrebbero modo di giocare alla battle royale in modo indipendente in un secondo momento.

Quanto tempo bisognerebbe attendere se non si possiede il gioco? Per ora non è chiaro ma secondo i rumor tutto dipende dai possibili problemi di lancio ai server di Warzone. Chiaramente sarebbe priorità di Activision garantire un’esperienza godibile a tutti, anche limitando il carico sui server. Fortunatamente ci basterà attendere per sapere tutto.