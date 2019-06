COD Modern Warfare: data di uscita e nuovi dettagli

COD Modern Warfare è stato svelato, scopriamo insieme la data di uscita e tutti i dettagli annunciati dallo sviluppatore.

Dopo aver visto il primo trailer di COD Modern Warfare e aver scoperto tramite di esso la data di uscita del gioco, ovvero il 25 ottobre 2019, scopriamo nuovi dettagli sul gioco condivisi da Activision. Il nuovo titolo si pone l’obbiettivo di coinvolgere i giocatori in un conflitto moderno, in cui le decisioni prese in una frazione di secondo potrebbero cambiare gli equilibri globali del potere. Il nuovo COD Modern Warfare offre un’esperienza narrativa unificata e una progressione trasversale a tutto gioco, che include l’epica campagna per giocatore singolo, il multigiocatore online e le esperienze di gioco in cooperativa.

“Questo è un nuovissimo Modern Warfare reimmaginato in tutti gli aspetti“, ha dichiarato Dave Stohl, co-Studio Head di Infinity Ward. “Stiamo creando un’esperienza carica di emozioni che si ispira ai titoli di giornale del mondo di oggi, in cui le regole non sono chiaramente definite e il campo di battaglia è sfocato. I giocatori combatteranno a fianco di diverse forze speciali internazionali e di freedom fighters in missioni mozzafiato ambientate in iconiche città europee e nei pericolosi scenari del Medio Oriente.”

“Ogni decisione progettuale è stata presa tenendo a mente i nostri giocatori“, ha dichiarato Patrick Kelly, direttore creativo e co-Studio Head di Infinity Ward. “Con il lancio di Modern Warfare, vogliamo unire la nostra community. Innanzitutto, abbiamo previsto che Modern Warfare venga giocato insieme su PC e console attraverso il supporto cross-play. In secondo luogo, stiamo eliminando il classico abbonamento stagionale, in modo da offrire più mappe, contenuti gratuiti e eventi post-lancio a tutti i giocatori. Questo è solo l’inizio – c’è molto altro in arrivo.”

COD Modern Warfare presenta un nuovo motore grafico che offre un’esperienza immersiva e fotorealistica. La nuova tecnologia utilizza i più recenti progressi nell’ingegneria visiva, tra cui un sistema di modellizzazione su base fisica che consente una fotogrammetria all’avanguardia, un nuovo sistema di streaming basato su hybrid tile, un nuovo sistema di decal rendering PBR, un’illuminazione ambientale volumetrica, 4K HDR, DirectX Raytracing (PC) e molto altro, come una nuova pipeline di geometrie GPU.

Il rendering spettrale fornisce radiazione termica e identificazione a infrarossi per l’esperienza di gioco sia con visore termico che con visore notturno. L’investimento tecnologico offre un’animazione e un sistema di ottimizzazione delle forme all’avanguardia, mentre la nuova suite di strumenti audio supporta sia il full Dolby ATMOS sulle piattaforme supportate, sia gli effetti di simulazione audio più recenti.

A partire da oggi, i fan possono preordinare la versione digitale del nuovo COD Modern Warfare e ricevere un Gettone Prestigio che potranno utilizzare immediatamente in Call of Duty: Black Ops 4. Il lancio globale di Call of Duty: Modern Warfare è previsto per il 25 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il titolo presenta una versione completamente ottimizzata per PC, sviluppata in collaborazione con Beenox, che sarà disponibile esclusivamente su Blizzard Battle.net