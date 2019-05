Call of Duty Modern Warfare: trailer e dettagli dell’annuncio ufficiale

Call of Duty Modern Warfare è stato finalmente svelato in modo ufficiale: ecco il trailer e tutti i dettagli ufficiali sul nuovo gioco di Activision.

Call of Duty Modern Warfare è il classico segreto di Pulcinella. Rumoreggiato da tempo, il nuovo gioco di Activision è stato svelato al mondo ben prima del suo annuncio grazie a una serie di leak confermati da varie figure di spicco dell’industria. Ovviamente, tali informazioni, per quanto credibili, non sono ufficiali, quindi tutti gli appassionati erano in attesa di una vera presentazione, per poter godere del nuovo titolo di Infinity Ward. Come annunciato, è finalmente arrivato il primo vero trailer di Call of Duty Modern Warfare: vediamo insieme tutto quello che abbiamo scoperto.

Su Twitter e su YouTube è apparso il trailer del gioco che permette di vedere poche scene, non di gameplay. La parte più interessante, però, è la data di uscita: 25 ottobre 2019.

I giocatori interpreteranno il ruolo di letali operatori d’elite “in una saga che cambierà gli equilibri del potere mondiale“. La descrizione ufficiale riporta che “Call of Duty: Modern Warfare offre ai fan una storia avvincente, cruda, provocatoria e dall’intensità impareggiabile, che mette in evidenza la natura mutevole della guerra moderna. Sviluppato da Infinity Ward, lo studio da cui tutto ha avuto inizio, propone un’epica rivisitazione dell’iconica serie Modern Warfare“.

Molto probabilmente, gli sviluppatori vogliono tenere il meglio per l’E3 2019. Activision non terrà una propria conferenza quindi dovrà sfruttare il palco di qualche altro Big dell’industria: vista la mancanza di Sony, pare abbastanza ovvio che tutto l’onere spetterà a Microsoft. In ogni caso, siamo certi che i fan non vedano l’ora di scoprire qualcosa di più sul nuovo gioco di Infinty Ward. Per ora, Activision ha svelato nuovi dettagli sul gioco, a questo indirizzo.

Diteci, cosa ne pensate di questa prima presentazione? Call of Duty Modern Warfare vi ha convinti, oppure immaginavate qualcosa di diverso? Siete soddisfatti di quanto svelato da Activision e Infinity Ward? Pensate che durante l’E3 2019 avremo modo di vedere un po’ di gameplay?