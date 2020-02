COD Modern Warfare: un ennesimo nuovo indizio suggerisce l’arrivo della Battle Royale

Il questo periodo le attenzioni degli appassionati di COD Modern Warfare sono tutte incentrate sulla Stagione 2 e sulla chiacchieratissima modalità Battle Royale. Dopo tantissimi rumor, presunti leak, e voci di corridoio insistenti, sembra che un ennesimo nuovo indizio sta stuzzicando i giocatori sull’aggiunta della fantomatica Battle Royale all’interno del nuovo capitolo dell’FPS di Activision.

Il nuovo indizio si può notare all’interno del filmato di apertura della Stagione 2, che fa direttamente riferimento a un cerchio di gas che si va a chiudere man mano che passa il tempo. Come se non bastasse questo, nell’arco della settimana attuale, il negozio in-game di COD Modern Warfare è stato aggiornato con l’inserimento di un nuovo set di bundle: uno di questi parla proprio di un “Evento tossico”.

Warzone, l’imminente modalità battle royale di Call of Duty Modern Warfare, non è ancora stata annunciata ufficialmente, ma ciò non ha impedito ai vari leaker ed insider di far trapelare diverse informazioni in anticipo riguardo all’ormai sempre meno segreta nuova modalità per l’FPS di infinity Ward.

Grazie a molti di questi leak, è stato già possibile dare un’occhiata a diverse meccaniche della modalità di battle royale che a quanto pare sono già disponibili nel codice del gioco. Stando a una recente voce di corridoio inoltre, l’inserimento di questa nuova modalità all’interno di COD Modern Warfare dovrebbe arrivare non prima di marzo. Cosa ne pensate della situazione che si sta creando attorno alla battle royale di COD Modern Warfare?