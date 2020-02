COD Modern Warfare: malcontenti tra i fan per il nuovo look di Ghost

In questi ultimi mesi si è parlato tanto del recente COD Modern Warfare. La nuova opera dei Infinity Ward non solo ha saputo conquistare le masse dei fan, ma ha anche dimostrato di essere un gioco degno di portare il nome di questa saga leggendaria. Il continuo supporto da parte degli sviluppatori ha reso il gioco uno dei più belli della serie, portandolo in cima alle preferenze di molti giocatori. Con l’aggiornamento della Season 2 l’opera dei IW si prepara ad aggiungere altre novità molto interessanti!

Come vi abbiamo già riportato in una notizia di qualche giorno fa, la Season 2 di COD Modern Warfare vedrà come protagonista il ritorno di un personaggio leggendario della serie. Il leggendario cecchino Simon “Ghost” Riley (comparso per la prima volta in COD: MW 2) sarà “utilizzabile” grazie al Battle Pass di questa nuova stagione. Tuttavia questo ritorno non è stato gradito da tutta la comunità di Modern Warfare. Svariati fan non si sono trovati per niente d’accordo con il nuovo look di Ghost.

L’iconico cecchino infatti mostra sembianze molto diverse dalla sua controparte vista in MW2. Ghost non indossa più un semplice passamontagna con sopra un teschio (reso celebre dal personaggio), ma una maschera disegnata apposta per questo COD Modern Warfare. Proprio questo cambio di stile ha fatto storcere il naso ai fan che avrebbero preferito una “rimasterizzazione” del design originale.

Tuttavia la fanbase del gioco sembra molto divisa su questa nuova scelta di Infinity Ward. Per certi fan il nuovo look di Ghost è “semplicemente strano” mentre per altri risulta godibile. Voi invece cosa ne pensate di questo re-design di Ghost in COD Modern Warfare? Vi ricordiamo che il gioco è attualmente disponibile per PS4, Xbox One e PC!