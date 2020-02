COD Modern Warfare: Ghost tornerà durante la Season 2?

Siamo ormai abituati a vedere durante il corso dell’anno l’uscita di un nuovo titolo dedicato a FIFA, PES ed infine anche Call of Duty. Il 2019 non è stato per certo diverso ed infatti Activision ha lanciato (con successo) il tanto atteso COD Modern Warfare. Dopo una prima stagione del gioco ricca zeppa di contenuti e modalità, l’FPS bellico si prepara a ricevere la Season 2.

Stando alle informazioni trovate in rete la seconda stagione di COD Modern Warfare si preannuncia ancora una volta molto ricca di sorprese. Ma tra tutte le nuove aggiunte sicuramente le più interessanti riguardano il ritorno di 2 “elementi” chiave dell’universo Modern Warfare. Attraverso dei filmati rilasciati sui vari profili social del gioco siamo venuti a scoprire che Simon “Ghost” Riley ritornerà nella saga di COD Modern Warfare.

Il leggendario soldato (ormai iconico grazie a Modern Warfare 2) sarà molto probabile reso disponibile come uno dei operatori da usare all’interno del gioco. Supponiamo che per riuscire a sbloccare ed utilizzare Ghost sarà necessario acquistare il prossimo Season Pass. Tuttavia le sorprese non SI fermano qui in quanto Infinity Ward sembra aver deciso di giocare sul fattore nostalgia con questa Season 2. Anche la leggendaria mappa Rust di COD Modern Warfare 2 ritornerà grazie alla prossima stagione.

Così come per Shipment e Shoot House probabilmente anche Rust riceverà una playlist 24/7 durante il suo periodo iniziale d’uscita. Oltre queste novità non ci sono altri particolari riferimenti a potenziale nuove aggiunte. Mancano anche dettagli più precisi riguardante la tanto discussa modalità Battle Royale di COD Modern Warfare. Vi ricordiamo che la Season 2 del gioco sarà disponibile a partire dal prossimo martedì 11 Febbraio!