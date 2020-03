COD Modern Warfare: problemi con i server, è impossibile ottenere XP e completare sfide

In questi giorni non si fa altro che parlare della (presunta) modalità battle royale di COD Modern Warfare, Warzone, ma non bisogna scordarsi che lo sparatutto di Activision e Infinity Ward è ancora vivo e vegeto e prosegue nella Stagione 2. Purtroppo, le sessioni di gioco degli appassionati stanno avendo qualche intoppo: da ieri, infatti, ci sono vari problemi con i server e si sta rivelando impossibile completare sfide e ottenere XP, ovvero punti esperienza.

Si può infatti avviare il gioco e lanciarsi in una partita multigiocatore, ma qualsiasi sia il proprio rendimento in-game, COD Modern Warfare non salva i progressi del match appena concluso. La conseguenza, come indicato sopra, è che è impossibile completare le sfide e ottenere punti esperienza. Il problema si è manifestato dopo il reset giornalieri di ieri: il team se ne è rapidamente reso conto e si è messo al lavoro.

Update: We’re still investigating and working on a fix for this issue. We’ll keep you updated and thank you again for your patience. https://t.co/JcEz6Mgf90 — Infinity Ward (@InfinityWard) March 8, 2020

In questo momento non ci sono informazioni precise riguardo a una possibile correzione del bug che sta creando problemi con i server: è possibile che avvenga questa sera, al nuovo reset giornaliero della modalità online di COD Modern Warfare; attualmente, però, è solo un’ipotesi. Inoltre, ci domandiamo se il team di sviluppo cercherà di scusarsi fornendo ai giocatori qualche ricompensa.

Ovviamente è facile anche pensare che quanto stia accadendo sia causato in forma diretta o indiretta con l’arrivo della modalità battle royale, Warzone. Per ora non ci sono annunci in tal senso, ma leak e rumor sono talmente numerosi e precisi che è impossibile pensare che sia tutto falso. Non si resta altro da fare se non attendere nuove informazioni ufficiali in merito a un hotfix e alla battle royale. Speriamo gli sviluppatori diano notizie quanto prima.