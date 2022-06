Nonostante Raven Software continui a ribadire che l’anti cheat di COD Warzone funzioni alla perfezione, non tutti sono d’accordo con il team di sviluppo. Ricochet (questo il nome del software anti bari) ora è anche in grado di rubare le armi dei giocatori che cercano di imbrogliare sfruttando dei tool esterni, ma questo probabilmente non basta. Sono tanti infatti i giocatori che si lamentano di come i cheater continuino a giocare senza punizioni e che i server siamo oramai infestati da questa piaga.

Su Reddit è pieno infatti di video che testimoniano come Ricochet non stia funzionando benissimo. I server di COD Warzone sembrano nuovamente pieni di cheater, tanto da far dubitare un utente, che ha ironicamente chiesto se il team di sviluppo che si occupa di controllare l’anti cheat non si sia preso una vacanza. Al di là dell’ironia, appare chiaro che ci sia un vero e proprio problema alla base, impossibile però da estirpare alla radice.

I giochi online come COD Warzone sono infatti ricchi di utenti. Non parliamo di poche migliaia di giocatori, ma di milioni di utenti attivi ogni mese che continuano a popolare i server di gioco, così come sono tantissimi i vari cheat che spuntano fuori come funghi nel corso degli anni. Per Ricochet è praticamente impossibile riconoscerli subito e bannarli. Questo problema è comune anche su Rainbow Six Siege e nonostante tutti i tentativi fatti per disincentivare i comportamenti scorretti, non si può pensare di arrivare a zero.

Al di là delle lamentele dei giocatori, Raven Software non è andata davvero in vacanza o almeno, non tutto il team che si dedicata all’anti cheat. Nel corso dei prossimi mesi sicuramente Ricochet sarà aggiornato e migliorerà la situazione, ma almeno per ora bisognerà sopportare ancora un po’ i bari. L’unico modo per permettere al team di sviluppo di bannarli è contribuire segnalando ogni comportamento veramente sospetto, in maniera tale da spingere sull’acceleratore per fare in mondo che gli sviluppatori prendano dei provvedimenti in maniera più o meno tempestiva.