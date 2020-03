Command & Conquer Remastered Collection: nuovo trailer in arrivo

È stato annunciato inaspettatamente, durante il pomeriggio del 9 marzo, il primo trailer di Command & Conquer Remastered Collection, bundle della saga di videogiochi strategici in tempo reale che ha riscosso un grande successo tra la fine degli anni 90 e gli inizi del nuovo millennio, contenente le versioni rimasterizzate di alcuni titoli della serie, con tanto di supporto al 4K.

Difatti, Electronics Arts ha pubblicato sul proprio canale Youtube il trailer di annuncio di Command & Conquer Remastered Collection, previsto per le ore 15:00 odierne. Un primo teaser del gameplay del gioco è stato già mostrato, come discusso in questo articolo. Nella descrizione del filmato, risulta che i titoli presenti nel bundle saranno Command & Conquer: Tiberian Dawn e Red Alert, con tutti e tre i pacchetti aggiuntivi. Ad occuparsi dello sviluppo di questa collection sono i team Petroglyph Games, contenente alcuni degli ex membri di Westwood Studios, team di sviluppo dei capitoli originali, e Lemon Sky Studios. Trattandosi di una remastered, non ci saranno modifiche drastiche al gameplay, per cui i titoli, sostanzialmente, vedranno una veste grafica rinnovata, sebbene fedele all’originale, con supporto al 4K, oltre a un miglioramento dell’interfaccia utente, finendo con ben 7 ore di musiche rimasterizzate in collaborazione col compositore originale Frank Klepacki.

Per chi non conoscesse Command & Conquer, si tratta di una serie di videogiochi strategici con ambientazioni fantapolitiche o ambientate in contesti storici alternativi, sviluppata dal 1995 al 2003 dai ragazzi di Westwood Studios, per poi passare di proprietà ad EA. La saga di Command & Conquer terminò nel 2013 con il capitolo Generals 2 in versione free to play, il cui sviluppo fu affidato nelle mani del team Victory Games. Purtroppo, però, il titolo ebbe vita breve, cancellato in versione alpha da EA e il suo team di sviluppo smantellato. Tuttavia, dato il grande successo commerciale che la serie di videogiochi ha riscosso, anche dopo la chiusura dei server di gioco online, i fan si sono organizzati abilitando dei propri server su cui continuare il supporto ai titoli.

Non ci resta che attendere il trailer effettivo del nuovo bundle di Command & Conquer Remastered Collection, che farà sicuramente scendere una lacrima ai fan storici del titolo.