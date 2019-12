Control è stato in sviluppo per 3 anni con un budget di 30 milioni di euro

Control, la nuova opera di Remedy Entertainment è stata molto apprezzato da pubblico e critica. Anche se le vendite non sono state strabilianti la software house finlandese si reputa molto soddisfatta, soprattutto nel vedere l’unanimità degli ottimi responsi ricevuti in tutto il mondo.

L’action fantascientifico di Remedy, è stato sviluppato nel corso di tre anni. Il CEO di dello studio Tero Virtala ha inoltre rivelato che il budget messo a disposizione per lo sviluppo del gioco era di poco inferiore ai 30 milioni di euro, motivo per cui non è troppo preoccupato che il gioco non stia ricevendo un grande successo commerciale.

In un’intervista rilasciata al sito web GameIndustry, Virtala ha dichiarato che: “Non abbiamo bisogno degli stessi enormi numeri come molti altri giochi che hanno un budget di sviluppo maggiori. Per questo, anche se Control non ha registrato vendite che lo hanno portato al vertice della classifica, siamo più che soddisfatti con le vendite costanti. In Remedy abbiamo sempre una visione a lunga distanza. “

Il CEO ha anche aggiunto che le vendite al lancio di un gioco non sono così importanti come un tempo. Grazie alla distribuzione digitale, per esempio, i giochi oggi continuano a essere venduti per un periodo di tempo più dilatato. “Control continua a vendere molto bene, il che è positivo. Il gioco presenta delle ottime qualità e unicità e il passaparola tra gli appassionati continua a crescere. C’è ancora un grande pubblico là fuori che non ha ancora sentito parlare di Control. Questi sono tutti fattori che supportano le vendite a lungo termine.” Avete giocato a Control? Diteci cosa ne pensate.