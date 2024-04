Metroidvania | I migliori del 2024

Se siete fra coloro che possono dire di conoscere i videogiochi in maniera approfondita, avrete sicuramente giocato uno o più metroidvania. Questa particolare tipologia di videogiochi, originata da una ben precisa filosofia di design, mischia insieme caratteristiche proprie dei videogame di avventura, esplorazione e azione in un mix che mantiene un numero considerevole di tratti comuni fra un titolo e l'altro.

La definizione, non a caso, è originata dalle serie di Metroid e Castlevania, ognuna delle quali si proponeva come all'avanguardia a livello di gameplay e meccaniche, nel suo ambito. Ebbene, negli ultimi anni i metroidvania hanno vissuto un nuovo periodo felice, nato grazie a produzioni a basso budget che hanno saputo imporsi grazie all'impressionante livello qualitativo medio proposto e a ibridazioni con action-adventure, platform, roguelike, roguelite e altri generi.

Che i migliori metroidvania pubblicati negli ultimi anni siano entrati spesso (e con pieno merito) nell'elenco dei giochi più scaricati, giocati e apprezzati non è insomma un caso, e ciò ha permesso anche un rialzo degli investimenti ad essi legati. Anche nel mercato degli AA e degli AAA diversi videogiochi hanno preso in prestito molte soluzioni ludiche dai metroidvania, a conferma della bontà e della solidità di quella formula.

Nella guida che segue, dunque, vogliamo consigliarvi quelli che, secondo noi, sono i migliori metroidvania rilasciati nel corso dell'ultima generazione, spesso videogiochi anche molto differenti fra loro (ma è anche questo il bello!) Prima di cominciare con la lista, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche una guida dedicata ai migliori platform, una ai migliori sparatutto, una ai migliori GDR occidentali e una ai migliori JRPG.

I migliori metroidvania del 2024

Metroid Dread

Vedi su Amazon

Control: Ultimate Edition

Vedi su Amazon

Hollow Knight

Vedi su Amazon

Dead Cells

Vedi su Amazon

Ori and the Will of the Wisps

Vedi su Amazon

Blasphemous 2

Vedi su Amazon

Come scegliere i migliori giochi metroidvania?

Dopo avervi elencato quelli che per noi sono i migliori metroidvania sul mercato, abbiamo pensato di stilare per voi anche una piccola ma esaustiva lista, che sappia meglio guidarvi nella vostra scelta. Non tutti gli esponenti di questo genere, infatti, sono tra di loro equivalenti e differenti sono i fattori che potrebbero indirizzarvi verso uno o l’altro. Al fine di permettervi di andare a colpo sicuro, quindi, di seguito qualche ulteriore consiglio che, speriamo, vi aiuterà a meglio orientarvi in questi magici giochi.

Cos’è un metroidvania?

La prima, doverosa domanda a cui vogliamo dare una risposta è sicuramente la seguente: cosa vuol dire Metroidvania? Metroidvania è un termine utilizzato per identificare un sottogenere di giochi di azione e avventura caratterizzati da una vasta mappa con aree interconnesse ed esplorabili solo con i giusti potenziamenti ed equipaggiamenti che si trovano in giro; in altre parole, power-up e backtracking sono le parole chiave che rendono il genere metroidvania ciò che è oggi. Dei titoli in cui i potenziamenti permettono insomma non solo di ottenere nuove abilità da usare contro nemici e boss, ma anche in grado di aprirci nuovi passaggi e svelare segreti in zone in cui eravamo passati in precedenza. È proprio per la forte interconnessione tra queste meccaniche di gioco, il level design e il prosieguo della narrazione che i metroidvania sono apprezzati.

Il nome Metroidvania è l’unione dei due capostipiti di questo sotto-genere, ossia la saga di Metroid e quella di Castlevania. Mentre queste due serie storiche gettavano le fondamenta del sotto-genere, il concetto di “metroidvania” ha iniziato a fare capolino solo intorno agli anni 2000, quando altri sviluppatori cominciarono a lavorare a giochi sullo stesso stile. Da genere di nicchia divenne pian piano un portabandiera dello sviluppo indipendente, fino a diventare oggi un sotto-genere ampiamente riconoscibile e apprezzato.

Come scegliere i migliori metroidvania?

La stragrande maggioranza dei videogiochi metroidvania sono basati su una visuale laterale con scorrimento orizzontale e su livelli a piattaforme. È il caso dei grandi classici Metroid e Castlevania, i padri di questo sotto-genere, di cui non abbiamo potuto ovviamente fare a meno che includere in questa guida qualche esponente. In particolare, non fatevi scappare Metroid Dread, uscito a fine 2021 dopo una lunghissima attesa dall’ultimo capitolo della saga e presto diventato un episodio amatissimo dai fan. Un altro apprezzatissimo videogioco del genere è, per esempio, Hollow Knight, di cui i fan sono in attesa di un nuovo capitolo da diversi anni e che è riuscito a sdoganare ulteriormente il genere grazie a una qualità generale altissima.

Altri giochi simili, avendo quasi tutti un’atmosfera cupa e quasi horror, hanno provato a ibridarsi con un genere che nello scorso decennio si è mescolato sempre più alle atmosfere dark: i soulslike. Giochi come Dead Cells, Blasphemous e GRIME uniscono la tecnica e la difficoltà tipiche dei souls all’impianto di combattimento. Infine, abbiamo incluso in lista anche un prodotto atipico per i metroidvania: Control, uno sparatutto in terza persona 3D che però poggia le sue basi su un impianto metroidvania. Insomma, di Metroidvania ne esistono di davvero tante tipologie, perfette per andare incontro a un numero differente di palati e offrire, all’interno dello stesso genere videoludico, esperienze tra di loro anche parecchio differenti.

Qual è l'ambientazione di un metroidvania?

Altro aspetto da tenere in grande considerazione è sicuramente l’ambientazione: preferite qualcosa di futuristico, come può essere appunto Metroid Dread, o qualcosa caratterizzato da un setting fantasy? O, ancora, perché non un qualcosa di ancor più peculiare come Control?

A essere una variabile fondamentale per quello che è l’appeal di un titolo, infatti, non è solo la bontà del gameplay, la caratterizzazione dei personaggi, l’aspetto tecnico e così via, ma anche l’ambientazione. Trovarne una che è di proprio gradimento e che ci intriga particolarmente, infatti, è in grado di dare una spinta in più a qualsiasi gioco, rendendocelo ancor più interessante ai nostri occhi. Ovviamente non basatevi solo sull’ambientazione di un gioco, ma non trascuratela assolutamente durante la vostra scelta di qualche metroidvania, così come di qualsiasi esponente di altri generi videoludici. Azzeccarla, ve lo assicuriamo, vi potrebbe riservare parecchie sorprese.

Quanto costa un metroidvania?

Variabile regina all’interno di ogni guida all’acquisto, anche nella scelta di un buon metroidvania è fondamentale tenere in grande considerazione quello che è il prezzo. Il rischio di spendere più del dovuto, infatti, è del resto sempre dietro l’angolo e non vi è sensazione più brutta di sentire di aver speso dei soldi inutilmente. Proprio per tale motivo abbiamo cercato di inserire in questa guida all’acquisto solo prodotti contraddistinti da un buon rapporto qualità-prezzo, in grado di garantirvi tante ore di divertimento e, soprattutto, che non vi facciano rimpiangere quanto speso.

Il che non vuol ovviamente dire che abbiamo inserito solo opere con qualche anno sulle spalle, e quindi fisiologicamente meno dispendiose, ma anche titoli più recenti ma ugualmente meritevoli di attenzione. Certo, potreste trovarvi a spendere qualche euro in più, ma difficilmente rimpiangerete di averlo fatto.

Qual è la miglior piattaforma per giocare un metroidvania?

C’è una cosa che non ha assolutamente bisogno di essere spiegata ai videogiocatori più navigati, ma che potrebbe non essere così semplice da comprendere per chi non è ancora un grande appassionato di questo mondo. Qualsiasi videogioco, metroidvania compresi, non è infatti sempre e comunque disponibile su ogni piattaforma di gioco e ciò può essere dovuto a diversi motivi, come alle tecnologie utilizzate o ad accordi commerciali. Prima di gettarvi nell’acquisto di qualche titolo è quindi cosa buona e giusta assicurarvi che esso sia disponibile anche sulla vostra console, controllando ad esempio sulla confezione o, in caso di prodotti digitali, nella descrizione della pagina web.

Una volta essere certi della disponibilità del gioco scelto sulla vostra piattaforma di gioco è ovviamente fondamentale acquistarlo anche nella versione corretta. Quella PS4, ad esempio, non potrà mai funzionare su Xbox, PC o Nintendo Switch, mentre una cartuccia per la piccola ibrida di casa Nintendo non è viceversa compatibile con le altre piattaforme. In parole povere, insomma, comprate solo videogiochi per console che avete a disposizione o che avete intenzione di acquistare a breve.