Control: requisiti di sistema più alti della storia

Remedy Entertainment ha rivelato i requisiti di Control. Si tratta dei più alti requisiti di sistema della storia recente dei videogiochi su PC.

Control uscirà il 27 agosto di quest’anno e Remedy Entertainment, ha rivelato i requisiti minimi e consigliati che saranno necessari per giocare alla versione PC.

Come potete di certo constatare, si tratta dei più alti requisiti di sistema della storia recente dei videogiochi su PC, con requisiti di sistema minimi che superano le specifiche di sistema raccomandate di molti titoli moderni.

Control è stato progettato infatti per funzionare su PC da gioco di fascia alta, offrendo agli utenti varie funzionalità aggiuntive come il supporto Supporto Widescreen 21:9, Frame-rate sbloccato, RTX Ray-Tracing e tante altre feature sotto descritte.

Sul lato CPU i5-7500 di Intel e Ryzen 3 1300X di AMD sono impostati come requisiti hardware minimi. Il vecchio processore AMD FX non è sufficiente in questo caso. Sul processore di fascia alta Intel i5-8600K è raccomandato, insieme al Ryzen 7 2700X di AMD. Sul lato della memoria, Control richiede 8GB di memoria di sistema, ma raccomanda 16GB e richiede una quantità sconosciuta di memoria di sistema.

Requisiti minimi OS: Windows 7, 64-bit

Processore: Intel Core i5-7500 / AMD Ryzen 3 1300X o superiore

Scheda grafica: Nvidia GeForce GTX 1060 / AMD RX580 o superiore

Per Ray-Tracing: GeForce RTX 2060

RAM: 8 GB

DirectX: DX11

Funzionalità aggiuntive: Supporto Widescreen 21:9 / Controlli rimappabili / Frame-rate sbloccato / G-Sync / Supporto Freesync

Requisiti consigliati: OS: Windows 10, 64-bit

Processore: Intel Core i5-8600K / AMD Ryzen 7 2700X o superiore

Scheda grafica: Nvidia GeForce GTX 1080Ti / AMD Radeon VII o superiore

Per Ray-Tracing: GeForce RTX 2080

RAM: 16 GB

DirectX: DX11 / DX12

Funzionalità aggiuntive: Supporto Widescreen 21:9 / Controlli rimappabili / Frame-rate sbloccato / G-Sync / Supporto Freesync

In Control vestiremo i panni di Jesse Faden, a capo di un’agenzia segreta di New York che è stata invasa da una pericolosa minaccia ultraterrena. Nel corso dell’avventura bisognerà cercare risposte su quanto sia accaduto all’interno della struttura, servendosi di una combinazione di abilità soprannaturali ed armamenti modificabili.

Ricordiamo che la data d’uscita del gioco è prevista per il 27 agosto 2019 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.