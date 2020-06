Crash Bandicoot 4 svelato da un leak: prima immagine trovata

Durante la notte abbiamo avuto modo di vedere tutte le novità dell’EA Play 2020, che ci ha regalato molteplici trailer, ma il mondo videoludico pare pronto a farci qualche altra sorpresa. Dopo alcuni rumor, circola ora su internet un nuovo leak legato a Crash Bandicoot 4. Il Taiwan Digital Game Rating Committee ha infatti classificato un nuovo gioco non annunciato per PlayStation 4 e Xbox One, chiamato Crash Bandicoot 4 It’s About Time.

Non solo è stato scoperto il nome, ma è circolata anche la cover delle due versioni del gioco, che potete vedere qui sotto. Secondo quanto indicato dalla copertina stessa, il team di sviluppo è Toys for Bob, già autore di Spyro Reignited Trilogy. La copertina ci permette anche di vedere che la versione Xbox è segnalata come compatibile anche per Xbox Series X: a questo punto, è facile pensare che lo stesso sarà per la versione PS4, compatibile con PS5.

Vediamo la descrizione inclusa dall’ente di classificazione: “Crash si sta rilassando ed esplorando la propria isola nel suo tempo, il 1998, quando trova una maschera misteriosa nascosta in una caverna, Lani-Loli. Si tratta di una delle Quantum Mask e apparentemente conosce Aku-Aku, l’amico di Crash. Con il ritorno delle Quantum Mask e l’apertura di una frattura quantica vicino ai nostri eroi, decidono coraggiosamente di lanciarsi attraverso diversi tempi e diverse dimensioni per fermare il responsabile.”

Activision ha recentemente rilasciato un teaser per un nuovo Crash Bandicoot sotto forma di puzzle da duecento pezzi, condiviso con la stampa internazionale. Oramai, pur non essendo un annuncio ufficiale, possiamo considerare Crash Bandicoot 4 It’s About Time il prossimo gioco della saga. Ora non ci resta che aspettare che Activision si esponga e presenti al pubblico un primo trailer del gioco. Diteci, voi cosa ne pensate? Siete contenti di questo ritorno?