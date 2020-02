Crash Team Racing Nitro-Fueled: i Grand Prix stanno per terminare per sempre

Dal lancio ufficiale di Crash Team Racing Nitro-Fueled ad oggi Activision ha supportato attivamente il proprio titolo, continuando ad aggiungere senza sosta sempre nuovi contenuti. Emblema di tale florido supporto post-lancio sono stati i Grand Prix, che però dopo la Stagione 8 attesa a breve vedranno purtroppo una fine.

Fino ad oggi sono infatti stati rilasciati ben 8 differenti Grand Prix dai temi più disparati, ognuno di essi contenente sempre nuovi contenuti. Una carrellata incessante di novità che, nel corso del tempo, ha portato il numero dei piloti ad oltre 50, le piste a superare la barriera delle 40 unità e ben 12 Battle Arena. Il tutto senza ovviamente contare le 321 skin e le 40 intelaiature per kart ad oggi disponibili su Crash Team Racing Nitro-Fueled.

Come dicevamo poco fa Activision ha però recentemente annunciato che la prossima Stagione 8 di Grand Prix sarà anche l’ultima. I giocatori del titolo non devono però disperarsi: il celebre publisher ha infatti contestualmente annunciato in un post sul proprio blog i contenuti prossimamente in arrivo su Crash Team Racing Nitro-Fueled.

Dopo la Stagione 8 di Grand Prix arriveranno infatti sul titolo:

Challenge System : un nuovo sistema di gioco che permetterà ai giocatori di completare master challenges, ottenere monete Wumpa e personalizzare ulteriormente la propria esperienza di gioco. Tali challenge saranno disponibili sia su base giornaliera che settimanale e mensile e saranno distribuite per tutte le varie modalità di gioco. Completarle farà ottenere ai giocatori ingenti quantità di monete Wumpa spendibili al Pit Stop. Il Pit Stop conterrà oggetti dai precedenti Grand Prix e potrà essere resettato fino a due volte al giorno per ottenere sempre più item.

Nuovi Time Trial : in questa nuova modalità i giocatori saranno chiamati a battere i tempi fatti segnare dagli sviluppatori stessi sui vari tracciati, il tutto in modo da ottenere speciali ricompense in-game

Nuovi Item: ovviamente non potranno mancare tutta una serie di nuove aggiunte al titolo, come skin, personaggi, decalcomanie e molto altro ancora.