Giochi di corse | I migliori del 2025

Tra tutti i generi videoludici, i racing game hanno un posto speciale nel cuore degli appassionati di velocità e adrenalina. Che si tratti di simulazioni realistiche o di arcade scatenati, il brivido della competizione e il rombo dei motori attirano da sempre un vastissimo pubblico. Nel corso degli anni, abbiamo visto nascere e crescere saghe leggendarie, sia su pista che fuoristrada, che hanno ridefinito il concetto stesso di velocità virtuale. In questa guida, esploreremo alcuni dei migliori esponenti del genere racing.

Forza Horizon 5

Parti per l'avventura Horizon definitiva con Forza Horizon 5, l'ultimo capitolo della pluripremiata serie open-world di Playground Games. Esplora i paesaggi vibranti e in continua evoluzione del Messico, con deserti, giungle lussureggianti, città storiche, rovine nascoste, spiagge incontaminate, canyon vasti e un vulcano innevato imponente.

Forza Horizon 5 offre una libertà senza precedenti, con centinaia di sfide, eventi e attività da affrontare a bordo di centinaia di auto tra le migliori al mondo. Il nuovo sistema di condizioni meteorologiche dinamiche, con tempeste di sabbia e tempeste tropicali intense, aggiunge un ulteriore livello di spettacolarità alle gare.

Che tu voglia competere contro altri giocatori online, creare i tuoi percorsi e sfide personalizzate, o semplicemente perderti nella bellezza del Messico, Forza Horizon 5 su PC, Xbox Series X|S e PS5 ti offre un'esperienza di guida open-world senza eguali. Preparati a vivere l'avventura, la libertà e il divertimento della guida senza limiti.

Forza Motorsport

Torna in pista con Forza Motorsport, il nuovo capitolo della celebre serie di simulazione di guida targata Turn 10 Studios, in esclusiva per Xbox Series X|S e PC. Forza Motorsport è stato ricostruito da zero per sfruttare al massimo la potenza delle nuove console, offrendo un'esperienza visiva sbalorditiva e un realismo senza precedenti.

Con oltre 500 auto da collezionare, modificare e portare al limite, e 20 ambientazioni con molteplici layout di pista, Forza Motorsport ti mette al volante delle tue vetture preferite in un mondo di corse dinamico e in continua evoluzione. Il modello di guida è stato completamente rinnovato, con una fisica avanzata, danni realistici e un sistema di usura degli pneumatici e del carburante che aggiunge un nuovo livello di strategia alle gare.

Forza Motorsport offre una modalità Carriera completamente rivisitata, eventi multiplayer competitivi e un comparto tecnico all'avanguardia, con ray tracing in tempo reale e risoluzione 4K a 60 fotogrammi al secondo. Preparati a vivere l'esperienza di guida definitiv

Gran Turismo 7

Torna la leggenda dei simulatori di guida con Gran Turismo 7, l'ultima incarnazione della pluripremiata serie di Polyphony Digital, in esclusiva per PlayStation. Gran Turismo 7 celebra la cultura dell'automobile in tutte le sue forme, offrendo un'esperienza adatta sia ai piloti competitivi che ai collezionisti, ai fotografi e a chi si avvicina per la prima volta al mondo delle corse.

Con oltre 400 auto riprodotte nei minimi dettagli, dai classici senza tempo alle supercar più moderne, e più di 90 tracciati in location iconiche, Gran Turismo 7 offre una varietà di contenuti senza precedenti. Il leggendario modello di guida della serie è stato ulteriormente perfezionato, offrendo un realismo e una profondità di simulazione ancora maggiori.

Ma Gran Turismo 7 non è solo corse: è un vero e proprio parco giochi per gli amanti delle auto. Potrai collezionare, modificare, fotografare e ammirare le tue vetture preferite, immergendoti completamente nella passione per i motori. Che tu voglia dominare le classifiche online o semplicemente goderti il piacere della guida, Gran Turismo 7 ha qualcosa da offrire a tutti.

F1 24

Entra nell'abitacolo e vivi l'emozione della Formula 1 con F1 24, il videogioco ufficiale della FIA Formula One World Championship. Sviluppato da Codemasters e pubblicato da EA Sports, F1 24 ti porta al centro dell'azione, con tutti i piloti, le scuderie e i circuiti della stagione 2024.

Grazie a un modello di guida rinnovato, il gioco offre un'esperienza ancora più realistica e coinvolgente, sia per i veterani delle simulazioni che per i nuovi giocatori. Potrai affrontare la modalità Carriera, creando il tuo pilota e scalando le gerarchie della Formula 1, oppure sfidare amici e giocatori di tutto il mondo nelle modalità multiplayer online.

F1 24 include anche nuove funzionalità e miglioramenti, come una fisica aggiornata, una grafica ancora più dettagliata e un'intelligenza artificiale più competitiva. Che tu sia un appassionato di Formula 1 o un semplice amante dei giochi di corse, F1 24 ti farà vivere l'adrenalina della velocità come mai prima d'ora.

Moto GP 24

Se cerchi un racing per le due ruote, invece... MotoGP 24 è il titolo che fa per voi. Si tratta il videogioco ufficiale del campionato motociclistico più prestigioso al mondo. Sviluppato da Milestone, MotoGP 24 ti offre l'esperienza MotoGP più completa e autentica di sempre, con tutti i piloti, le moto e i circuiti della stagione 2024.

Grazie a un modello di guida migliorato e a una fisica ancora più realistica, potrai sentire ogni curva, ogni accelerazione e ogni frenata come se fossi davvero in pista. Affronta la modalità Carriera, partendo dalle classi inferiori fino a raggiungere la vetta della MotoGP, oppure sfida i tuoi amici e giocatori di tutto il mondo nelle modalità multiplayer online.

MotoGP 24 introduce anche nuove funzionalità, come il Mercato Piloti, che ti permetterà di gestire trasferimenti e contratti, e gli Stewards, che supervisioneranno le gare per garantire il rispetto delle regole. Con una grafica migliorata e un'intelligenza artificiale più avanzata, MotoGP 24 è il gioco definitivo per tutti gli appassionati di motociclismo

Assetto Corsa Competizione

Assetto Corsa Competizione è la simulazione ufficiale del campionato GT World Challenge. Sviluppato da Kunos Simulazioni, questo titolo porta l'esperienza delle corse GT3 su PlayStation 5, PC e Xbox Series X|S a un livello di realismo senza precedenti. Grazie all'Unreal Engine 4, il gioco offre una grafica fotorealistica, con condizioni meteo variabili, ciclo giorno/notte e animazioni in motion capture che rendono ogni gara incredibilmente immersiva.

Ma non è solo la grafica a stupire: Assetto Corsa Competizione punta tutto sulla simulazione. Il modello fisico è estremamente accurato, riproducendo fedelmente il comportamento delle vetture GT3 in ogni situazione. Dovrete gestire il consumo delle gomme, il carburante, i danni e le temperature per portare a casa la vittoria.

Il gioco include tutti i circuiti, le auto e i piloti ufficiali del campionato, con modalità single player (carriera, campionato, eventi speciali) e un multiplayer online competitivo. Se siete appassionati di corse e cercate la simulazione definitiva, Assetto Corsa Competizione è il titolo che fa per voi, almeno fino a quando EVO non uscirà dall'Early Access

Mario Kart 8 Deluxe

Mario Kart 8 Deluxe è la versione definitiva del celebre gioco di corse arcade per Nintendo Switch. Con tutti i personaggi e i circuiti dei precedenti capitoli, inclusi i DLC, più nuovi contenuti esclusivi, Mario Kart 8 Deluxe offre un'esperienza di guida frenetica e divertente per giocatori di tutte le età.

Scegli tra oltre 40 personaggi iconici del mondo di Nintendo, personalizza il tuo kart con una vasta gamma di componenti e sfida amici e giocatori di tutto il mondo in gare online o in locale fino a 4 giocatori. Con nuove modalità di gioco, come la Battaglia Palloncini rinnovata e il ritorno della modalità Bob-omba a tappeto, e la possibilità di usare due oggetti contemporaneamente, Mario Kart 8 Deluxe porta il caos e il divertimento delle corse arcade a un livello superiore.

Che tu sia un veterano della serie o un nuovo giocatore, Mario Kart 8 Deluxe è un must-have per ogni possessore di Nintendo Switch, perfetto per serate in famiglia, sfide tra amici e competizioni online

Come scegliere i migliori giochi di corse

Come per ogni genere, anche il mondo dei racing game si è evoluto enormemente. Oggi troviamo titoli che vanno dalla simulazione ultra-realistica all'arcade puro, passando per ibridi che cercano di accontentare tutti. Molti giochi moderni, poi, integrano elementi di altri generi, come la personalizzazione dei veicoli, la progressione in stile RPG o addirittura la narrazione. Ma il cuore pulsante di ogni racing game rimane lo stesso: la velocità, la competizione e la sensazione di controllo totale sul mezzo.

Cosa sono i giochi di corse?

Se siete nuovi al genere, potreste chiedervi cosa definisce esattamente un "gioco di corse". In poche parole, sono giochi in cui l'obiettivo principale è guidare un veicolo (auto, moto, kart, ecc.) e competere contro altri piloti o contro il tempo. Ma, come per gli sparatutto, non fate l'errore di pensare che siano tutti uguali!

Ci sono titoli che puntano al realismo assoluto, con fisica accurata, modelli di guida complessi e circuiti riprodotti fedelmente. Altri preferiscono un approccio più arcade, con derapate spettacolari, power-up e salti impossibili. Alcuni si concentrano sulle corse su pista, altri sull'off-road, altri ancora su ambientazioni futuristiche o fantastiche. E poi ci sono i giochi che mescolano elementi di vari sottogeneri, offrendo un'esperienza più varia e personalizzabile.

Negli ultimi anni, il genere racing ha visto grandi cambiamenti. Da un lato, i titoli AAA hanno spinto al massimo sulla grafica, sul realismo e sulla quantità di contenuti, offrendo esperienze sempre più immersive e complete. Dall'altro, la scena indie ha proposto interpretazioni originali e creative, con giochi che sperimentano nuove meccaniche e stili visivi.

Se siete puristi della simulazione, potreste dover cercare titoli specifici, spesso sviluppati da team specializzati. Se invece preferite il divertimento immediato, troverete pane per i vostri denti sia tra i grandi nomi che tra le produzioni indipendenti.

Come abbiamo selezionato i migliori giochi di corse

La selezione dei migliori giochi di corse è un processo complesso e articolato che va ben oltre la semplice valutazione della grafica o delle meccaniche. Abbiamo adottato un approccio che ci piace definire olistico, considerando una molteplicità di fattori cruciali per garantire un'esperienza di gioco appagante e realistica per tutti.

Un modello di guida credibile e reattivo è fondamentale per immergere il giocatore nel mondo virtuale. Abbiamo poi valutato la varietà e la qualità dei contenuti offerti: numero di auto disponibili, tipologie di tracciati (circuiti cittadini, piste reali, percorsi off-road), modalità di gioco (carriera, multiplayer online, sfide a tempo) e opzioni di personalizzazione dei veicoli. Un'ampia scelta permette di soddisfare i gusti di un pubblico eterogeneo.

L'aspetto tecnico ha avuto un peso significativo: grafica dettagliata, effetti sonori realistici, fluidità del gameplay e supporto per le ultime tecnologie (ray tracing, risoluzioni elevate, HDR) contribuiscono a creare un'esperienza coinvolgente.

Infine, abbiamo tenuto in considerazione l'innovazione e l'originalità: quei giochi che hanno saputo introdurre nuove meccaniche di gameplay, sfidare le convenzioni del genere o offrire un'esperienza unica hanno ricevuto una valutazione superiore. Il risultato finale è una selezione accurata che premia l'eccellenza in tutti gli aspetti fondamentali di un gioco di corse. Abbiamo anche considerato il feedback della communtiy dei giocatori.

Quali sono le differenze tra simulazione e arcade?

I giochi di simulazione cercano di riprodurre fedelmente la fisica e il comportamento dei veicoli reali, richiedendo precisione, tecnica e conoscenza delle traiettorie. I giochi arcade, invece, privilegiano il divertimento immediato e l'azione spettacolare, con controlli semplificati, velocità esagerate e spesso elementi "fantastici" (power-up, salti, ecc.). Entrambi gli approcci hanno il loro fascino: la simulazione offre una sfida più profonda e realistica, mentre l'arcade garantisce adrenalina e accessibilità.

Esistono giochi di corse adatti ai giocatori casual?

Assolutamente sì! Se non siete esperti del genere o cercate qualcosa di meno impegnativo, potete orientarvi su titoli arcade con controlli intuitivi e un'atmosfera più leggera. [Inserire in seguito esempi di giochi arcade accessibili]. Inoltre, molti giochi offrono opzioni di difficoltà e aiuti alla guida, per adattarsi a tutti i livelli di abilità.